Académico alemán a 35 años de la reunificación: "Tuvo consecuencias complejas para las personas"

Este viernes 3 de octubre se cumplieron 35 años de la reunificación alemana: un hito que significó la convergencia, tras 40 años de división, de la República Federal Alemana (RFA), bajo la influencia de los aliados; y la República Democrática Alemana (RDA), ligada a la Unión Soviética.

Para conmemorar este hecho, clave, también, en el fin de la guerra fría, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el académico de la Universidad Libre de Berlín, Jochen Staadt: cientista político que precisamente, lideró un centro de estudios sobre la RDA y la reunificación.

Staadt explicó que aunque el 3 de octubre, el “Día de la Unidad Alemana”, es la fecha formal de la reunificación, el hito más importante es la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, un evento que, a su vez, se produjo tras una serie de protestas en Alemania del Este.

“Las personas decidieron en las calles que no querían vivir más en una dictadura como la que fue la RDA hasta noviembre de 1989. Ellos obligaron al partido gobernante a abrir el muro tras un largo tiempo de división y lograron, con esta revolución pacífica, el proceso que llevó a la reunificación el 3 de octubre de 1990”, señaló.

El experto precisó, de todas maneras, que ese movimiento social “no fue solo un proceso de Alemania del Este o incluso, un proceso alemán. Al mismo tiempo, en lo que eran los países del bloque del este, como Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaría, también existieron cambios provocados por estos movimientos. Eso hizo que las personas en Alemania del Este pensaran que tenían el poder para cambiar la situación”, observó.

Consultado sobre el proceso que vino después de la reunificación, el politólogo afirmó que fue muy complicado, principalmente por todas las diferencias que había entre las dos Alemanias: “Todo su sistema, la organización económica, el sistema de las escuelas, de la universidad, de las organizaciones comunitarias, todo era diferente en Alemania del Este”.

“Este proceso de cambiar las instituciones en esa parte del país, después de la reunificación, duró un largo tiempo y tuvo consecuencias complejas para las personas”, agregó.

De acuerdo a Staadt, “muchas personas perdieron su trabajo y muchas personas tuvieron que empezar a organizar su vida de otra manera. En la RDA, en Alemania del Este, todo estaba organizado. No elegías nada por tu cuenta, todo estaba organizado por el Estado y ahora, de un momento a otro, las personas estaban obligadas a averiguar cómo organizar, por ejemplo, sus seguros. En definitiva, organizar su vida diaria sin la influencia del Estado”, comentó.

“Tuvimos un proceso muy difícil que yo diría, duró más de 10 años. Hubo muchas protestas y mucha decepción de personas de Alemania del Este, porque ellos pensaban que la vida después de la reunificación iba a ser igual a la que tenían los alemanes de occidente, pero eso no pasó”, advirtió.

Nostalgia de la RDA

En Alemania, la diferencia entre aquellos que vivieron en la RFA y los que estuvieron en la RDA, se percibe en su comportamiento electoral. Es en Alemania del Este dónde la ultraderecha, representada por el partido Alternativa para Alemania (AfD), obtiene sus mejores resultados.

A juicio del académico de la Universidad Libre de Berlín, la división entre las Alemanias persiste. En las regiones que pertenecían a la RDA, identifica una “oposición a la sociedad occidental”, sobre todo en las generaciones más antiguas.

“Su experiencia es que después de la reunificación, en las instituciones antiguas pusieron a los mejores especialistas alemanes, que vinieron y organizaron el cambio. De esa manera, muchos alemanes del este que eran bastante capaces salieron de las compañías, de las instituciones, de las universidades y eso fue una decepción muy grande para ellos”, afirmó.

En Alemania del Este, dijo Staadt, “un 40% vota por los partidos de derecha y creo que eso es una consecuencia de la decepción que sienten”.

El experto además habló de una nostalgia por la RDA, que también sienten algunas personas mayores: “Después del cambio, empezaron a pensar en los buenos momentos que pasaron en el antiguo sistema. Eran jóvenes, se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Es como mi abuelo, que siempre decía que cuando teníamos al kaiser las cosas eran mejores”, dijo.

“Ahora, tú tienes personas en Alemania del Este, gente mayor, familiares míos, por ejemplo, que no estaban satisfechos con la situación antes de 1989, pero que ahora miran hacia atrás y hablan de las cosas buenas de la vida en la RDA. Ellos se ayudaban más. Había una situación en la sociedad donde muchas cosas no estaban disponibles, así que se ayudaban entre sí, pero eso ya no es necesario”, mencionó.

De todas maneras, Staatd aseguró que es posible una Alemania que realmente esté unificada y donde esas diferencias entre este y oeste ya no se perciban con tanta fuerza.

“En las personas más jóvenes, las personas que no vivieron en el tiempo de la RDA, ya se ve un gran cambio. Por ejemplo, ya no hay diferencia entre estudiantes de la parte oeste de Alemania y los del este. Cuando esta generación más joven crezca, las diferencias desaparecerán y ellos asumirán posiciones importantes en instituciones, en las grandes corporaciones y bancos, donde todavía los alemanes del oeste tienen más presencia que los del este”, cerró.