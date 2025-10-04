Adiós al "sin IVA": plataformas como AliExpress, Shein y Amazon obligadas a cobrar impuestos en Chile

A partir del 25 de octubre, una nueva normativa chilena cambiará la forma en que millones de consumidores realizan compras online. Plataformas extranjeras de e-commerce como AliExpress, Shein y Amazon deberán comenzar a recaudar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA del 19%) por las compras de bienes valorados hasta en US$500.

La medida, incluida en la Ley de Cumplimiento Tributario de 2024, pone fin a la histórica exención de impuestos que beneficiaba a los artículos importados con un valor inferior a US$41, cerrando un resquicio clave en la regulación del comercio digital.

El impacto en el bolsillo y la competencia local

El cambio responde a tres metas principales: reducir la evasión, nivelar la cancha tributaria frente al comercio local y simplificar los procesos aduaneros.

La principal consecuencia para los consumidores será el alza en el precio final de los productos importados, ya que el IVA del 19% se incorporará directamente. Por ejemplo, un artículo de US$30 pasará a costar alrededor de US$35,7.

Jorge Berríos, director del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN UCHILE, señala que la medida busca justicia tributaria: “Hasta ahora, el mismo producto vendido por un comerciante local tenía que pagar IVA, mientras que uno adquirido por plataformas internacionales podía ingresar exento”. La decisión sigue la línea de otras regulaciones recientes, como el cobro de IVA a servicios digitales desde 2020.

Pymes y oportunidades en la cadena logística

Pese al fin de la exención, el experto advierte que el impacto en las ventas de PYMES o el retail local sería limitado. Esto se debe a que la demanda se mantiene para artículos específicos o de difícil acceso en el mercado chileno. «Muchos de los productos que se compran en Amazon o AliExpress no se encuentran en Chile», explica Berríos.

Sin embargo, sí se abren oportunidades significativas en la cadena logística y de distribución. Empresas de courier, bodegas y última milla podrían ser las más beneficiadas al responder al alto flujo de importaciones (más de 23 millones de transacciones hacia Chile entre enero 2023 y junio 2024).

Chile se alinea con la tendencia global

Chile se suma a una tendencia internacional de regulación. La Unión Europea eliminó una exención similar en 2021, y en Estados Unidos los impuestos ya aplican al comercio digital.

El nuevo escenario redefine las reglas del juego en el e-commerce chileno. Con una población altamente bancarizada y gran penetración de internet, el desafío no es tecnológico, sino estratégico: cómo diferenciar la oferta local para competir con los gigantes digitales bajo estas nuevas condiciones de equidad tributaria.