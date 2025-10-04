Defensa de Julia Chuñil critica al Ministerio Público: "Ha desarrollado líneas de investigación que han generado la imposibilidad de encontrarla”

A casi un año de la desaparición de la dirigenta medioambiental Julia Chuñil, la incertidumbre y el malestar crecen entre sus familiares. La abogada Karina Riquelme, que representa a Pablo San Martín, hijo mayor de la mujer, acusó que el Ministerio Público ha actuado con “ineficiencia” y falta de transparencia, levantando sospechas falsas sobre la familia e ignorando antecedentes que podrían haber sido clave en la búsqueda.

Nuevos antecedentes respecto a la desaparición, hace 11 meses, de la defensora ambiental, Julia Chuñil, se conocieron el pasado martes 30 de septiembre. La abogada Karina Riquelme denunció la existencia de dos audios enviados por uno de los sospechosos, Juan Carlos Morstadt, en que el empresario habría reconocido que Julia Chuñil fue quemada.

Para profundizar en la denuncia y los cuestionamientos al Ministerio Público por parte de la defensa de la familia de Julia Chuñil, Radio y Diario Universidad de Chile, conversó con la abogada Karina Riquelme quien enfatizó que los más grave de la situación es que hay “una persona se encuentra desaparecida y que durante once meses no tengamos absolutamente ningún rastro de ella”

“Lo grave es que el Ministerio Público se niegue a entregar antecedentes a las víctimas y los mantenga en una calidad ambigua respecto de su calidad procesal. No sabemos si ellos son víctimas o son imputados, porque procesalmente cuando existen diligencias intrusivas en contra de cualquier persona, cualquier ciudadano del país, eso significa que tú, en virtud del Código Procesal Penal, eres imputado”, puntualizó.

“El Ministerio Público no quiere reconocer esa calidad respecto de las víctimas y eso nos coloca en una situación de afectación del debido proceso, además de que no existe ningún tipo de colaboración ni transparencia respecto de la investigación. Eso realmente es lo grave en esta investigación, la forma en que el Ministerio Público ha tratado a las víctimas y la forma en que ha llevado adelante la investigación”, complementó la abogada.

Consultada sobre cuál es su percepción de cómo el Ministerio Público ha llevado adelante esta investigación, Riquelme acusó que la Fiscalía ha llevado adelante una actuación “ineficiente”.

“Nosotros pedimos cambios de fiscales porque creemos que han desarrollado líneas de investigación que han generado la imposibilidad de encontrar a Julia, porque aún cuando se han entregado ciertos detalles para que existan búsquedas en lugares específicos, no se han aplicado las herramientas necesarias donde se pudo haber encontrado a Julia”, aseguró la abogada.

«No sabemos hoy día, ya transcurridos once meses, y con todo lo que ha acontecido específicamente donde nosotros pensábamos que podría ella estar, la vamos a encontrar. Y eso, esas situaciones han sido porque el Ministerio Público se ha dedicado a perseguir a la familia, solo esa línea de investigación, en este caso incluso utilizando testigos protegidos para incriminar de alguna manera a la familia», denunció Riquelme.

Así, la abogada recordó la investigación que llevó adelante el Ministerio Público y donde, supuestamente, se había encontrado sangre de Julia Chuñil en la casa de uno de sus hijos: «Era falso. Y eso ha sido muy grave porque se levantó una sospecha en contra de los hijos sin ningún tipo de antecedente cierto. Tienen antecedentes ciertos respecto de otras situaciones y no han realizado las diligencias necesarias para entonces encontrar y perseguir esas líneas de investigación con la fuerza que sí lo han hecho en contra de la familia».

Respecto sobre las declaraciones del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y quien aseguró que los nuevos antecedentes entregados el pasado 30 de septiembre por la familia de Chuñil, Riquelme emplazó al persecutor y señaló que, al menos, Valencia debiera habernos recibido cuando hicimos una solicitud para conversar con él».

«Así que no tengo nada que decir respecto de apreciaciones que dice a la prensa cuando nosotros seriamente solicitamos reuniones a través de la ley del lobby, hemos solicitado reuniones con la fiscal regional respecto de la cual él podría responder procesalmente y no a través de la prensa y decir cosas que no tienen ningún sentido ni tampoco ayudan a lo que nosotros aquí estamos realizando, que es una investigación que sea seria, que cumpla con sus obligaciones legales y que en definitiva no se afecta el debido proceso de quienes son intervinientes. Y si el fiscal nacional requiere y quiere decirle algo a la familia, debería entonces recibirlos como lo hace con otras víctimas«, cerró la abogada.