El plan de Evelyn Matthei para la crisis hídrica: desalación, embalses y un sistema de emergencia nacional

Desde la bocatoma de la Asociación de Canales del Río Cachapoal en Machalí, la candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó este sábado su Plan Nacional de Seguridad Hídrica, un compromiso de gestión que busca asegurar el suministro de agua para las familias, la agricultura y el desarrollo productivo.

Matthei abordó la urgencia de la sequía, señalando que la crisis ya no es una amenaza futura, sino una realidad que golpea a la zona central. «En O’Higgins afortunadamente este año aún vemos agua en los embalses, pero no sabemos hasta cuándo… Por eso, actuaremos a tiempo. El agua será nuestra prioridad,» prometió.

Una respuesta integral: De la emergencia a la infraestructura

La propuesta de la candidata se estructura en torno a la planificación y las obras de infraestructura, buscando dejar atrás la improvisación. En lo inmediato, Matthei propone la creación de un Sistema de Emergencia Hídrica que operará con alertas tempranas, listo para desplegar medidas preventivas y plantas desaladoras móviles si los caudales bajan de niveles críticos.

A nivel estructural, la piedra angular del plan es la implementación de Planes Estratégicos de Gestión de Recursos Hídricos (PEGRH) en las 46 cuencas más vulnerables. Estos planes contendrán más de 1.050 iniciativas específicas, que incluyen desde la recarga de acuíferos hasta el reúso de aguas, asegurando un monitoreo constante en cada territorio.

El salto a la desalación y los embalses

Para generar nueva disponibilidad hídrica, el programa de Matthei se enfoca en la infraestructura dual:

Desalación a toda escala: Se impulsará la construcción de plantas desaladoras multipropósito vía concesiones en zonas como O’Higgins y Valparaíso. Pero el anuncio más novedoso es el compromiso de instalar 500 desaladoras comunitarias de menor escala en caletas y comunidades costeras de aquí a 2030, acercando esta tecnología al mundo rural y artesanal.

Se impulsará la construcción de vía concesiones en zonas como O’Higgins y Valparaíso. Pero el anuncio más novedoso es el compromiso de instalar en caletas y comunidades costeras de aquí a 2030, acercando esta tecnología al mundo rural y artesanal. Embalses estratégicos: En paralelo, se acelerará la repriorización de grandes embalses de regulación y se impulsará la construcción de 354 embalses de regulación corta, fundamentales para dar seguridad a la agricultura.

Finalmente, para garantizar que los planes se cumplan, la candidata prometió una institucionalidad moderna, fortaleciendo la Dirección General de Aguas (DGA) para agilizar permisos y aumentar la fiscalización, y creando una plataforma integrada de datos hídricos para que las decisiones se tomen con información certera.