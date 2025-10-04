"Es repudiable": Presidente del Colegio de Profesores condena ataque con bomba molotov a docente en el Instituto Nacional

El ataque con bombas molotov por parte de más de 20 encapuchados en el Instituto Nacional, que incluyó la agresión directa a un profesor del área de computación, fue condenado enérgicamente por el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar.

Aguilar calificó el hecho como «gravísimo» y denunció que estas acciones se han desvinculado por completo de cualquier causa legítima, transformándose en «violencia por la violencia».

Una violencia «absurda, irracional y sin sentido»

El líder del gremio docente fue enfático al rechazar la violencia como herramienta de protesta, señalando que «no es la forma en que se pueden conquistar demandas o levantar denuncias frente a problemáticas que pueden ser reales respecto a la educación pública».

Aguilar insistió en que los grupos responsables no tienen un petitorio claro y actúan en el anonimato, por lo que su accionar es «repudiable». Subrayó la extrema peligrosidad del ataque:

«Es gravísimo que un docente pueda haberse expuesto a algo tan grave como incluso pudiera costarle la vida si es que las llamas de la bomba lo alcanzan… Cuando ya supuestas demandas se vuelven contra la propia comunidad escolar, ya es claro que se ha caído en una cuestión absurda, irracional y sin sentido«, sentenció.

La violencia en escuelas no es un hecho aislado

Por su parte, la secretaria general del Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, Rosa María Montecinos, señaló que lo ocurrido en el Instituto Nacional es «lamentable» y no un hecho «aislado».

Montecinos advirtió sobre la normalización de las agresiones hacia docentes en diversas comunidades del país. Enfatizó la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado:

«Ante situaciones de violencia lo que hay que hacer es generar políticas públicas que no solo generen protección, sino que den herramientas para poder mirar el fenómeno de la violencia como un fenómeno multifactorial que implica distintas acciones y que requiere respuestas que son desde las comunidades», concluyó.