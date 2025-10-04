Hito comercial: Chile y Rusia lanzan oficialmente su cámara de comercio bilateral en diciembre

El embajador de Rusia en Chile, Vladímir Belinsky, anunció un evento clave en las relaciones diplomáticas y económicas: el lanzamiento oficial de la Cámara de Comercio chileno-rusa el próximo 4 de diciembre. Este hito busca impulsar la cooperación bilateral en un mundo en constante transformación.

Nueva entidad: fomentando el intercambio estratégico

La nueva entidad nace con una misión amplia y fundamental: fomentar el intercambio comercial, financiero, tecnológico, cultural, deportivo y de investigación entre ambas naciones.

El embajador Belinsky enfatizó la importancia de no postergar iniciativas de cooperación en el actual panorama global:

“Encontrándose Rusia y Chile ante una nueva realidad del mundo multipolar donde cada país está realizando sus intereses de forma más democrática y a nivel de igualdad y soberanía, ya no se puede postergar iniciativas bilaterales en diferentes ámbitos de cooperación”, comentó.

La Cámara de Comercio chileno-rusa, que ya ha pasado por varias reuniones de coordinación y planificación, se formalizará el 4 de diciembre para «traer un importante aporte al desarrollo de nuestra relación bilateral,» según Belinsky.

Foco en minería, industria y apoyo empresarial

Una de las labores clave de la Cámara será la promoción y el desarrollo de actividades de capacitación en sectores de interés mutuo, con énfasis en la minería y el sector industrial.

Fernando Eitel, presidente de la Cámara, destacó la importancia de este paso para el crecimiento integral de ambos países:

“Agradezco este acercamiento y la oportunidad de seguir aportando,” dijo Eitel, resaltando el «apoyo y la presencia de importantes líderes del mundo empresarial, de la arquitectura, economía y del deporte que son vitales para el crecimiento entre ambas naciones.”

El lanzamiento de esta Cámara de Comercio Bilateral marca una firme intención de profundizar los lazos comerciales y de cooperación entre Chile y Rusia en diversas esferas.