Jeannette Jara adelanta su programa final para Chile: del "hipotecazo" a limitar la UF

La candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) tomó un nuevo impulso este sábado al revelar los detalles finales de su programa de gobierno. Tras un extenso proceso que involucró a cerca de 180 expertos y la participación de 4 mil ciudadanos, el oficialismo presentó una carta de navegación que promete «respuestas concretas, capaz de ser cumplidas en cuatro años,» según destacó la coordinadora del equipo de contenidos, Camila Miranda (FA).

El anexo programático, que pronto estará disponible en detalle, pone el foco en desafíos urgentes como la seguridad, la vivienda y la economía familiar, proponiendo medidas que van desde la regulación de la UF hasta un ambicioso plan de reducción en las cuentas de la luz.

Economía: Alivio familiar y el fin de la «UF para todo»

Uno de los anuncios más esperados apunta directamente al bolsillo de los chilenos, la limitación del uso de la Unidad de Fomento (UF). El asesor económico Luis Eduardo Escobar explicó que, si bien la UF fue creada para proteger ahorrantes de la inflación, su uso se ha vuelto abusivo al aplicarse a servicios cotidianos como arriendos, matrículas o gimnasios. El programa buscará restringir su aplicación a aquellos ámbitos donde realmente corresponde.

En esa misma línea de alivio, el economista Nicolás Bohme anunció la propuesta de un «consumo eléctrico vital», una estrategia destinada a reducir en un 20% el precio de las cuentas de la luz para las familias. La idea es aprovechar la caída en los costos de generación debido a las energías renovables, traspasando ese beneficio a los consumidores a través de un sistema de licitaciones. El plan de crecimiento, en tanto, pondrá énfasis en potenciar sectores clave como el litio, la minería tradicional y la agroindustria.

Seguridad y Bienestar: Recuperación de territorios y salud

La Seguridad se posicionó como un eje central del programa, comprometiendo una inversión de 0,2% del PIB (unos $800 mil millones de dólares). El diputado Raúl Leiva (PS) enfatizó que la propuesta busca que el «Estado recupere el territorio» a través de la prevención social, situacional y comunitaria, fortaleciendo el control y la persecución criminal.

En cuanto al bienestar y salud, la exministra Jeannette Vega (PPD) destacó un aumento significativo en el estipendio mensual a las cuidadoras: de $30 mil a $160 mil pesos, duplicando además el número de beneficiarias a 60 mil personas.

Vivienda y Agenda de Género: Hipotecazo y derechos de la mujer

En vivienda, el programa se compromete a alcanzar la meta de 260 mil viviendas adicionales en los cuatro años de gobierno. Para facilitar el acceso a la propiedad, se presentó el programa “hipotecazo”, destinado a jóvenes de hasta 40 años para que puedan optar a una primera vivienda con un dividendo «alcanzable». También se construirán viviendas destinadas específicamente al arriendo a precio justo.

Respecto a la Agenda de Género, que cruza la propuesta de cuidados, Camila Miranda confirmó que el programa incluirá el compromiso de dar continuidad al debate democrático sobre la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, un punto que será abordado en diálogo con la Democracia Cristiana (DC), uno de los partidos que apoya la candidatura.