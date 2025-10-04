La Sub-20 de Córdova celebra el milagro del fair play tras caer 2-1 ante Egipto: "Pasamos, que es lo importante"

Un impensado análisis fue el que realizó el director técnico de la Selección Chilena Sub 20, Nicolás Córdova, luego de la derrota por 2-1 ante Egipto en la última fecha de la fase de grupos. Pese al resultado, la Rojita logró un cupo en los octavos de final del Mundial Sub 20 gracias al criterio del fair play, un desenlace tan dramático como afortunado.

Tras el cotejo disputado en el Estadio Nacional, el estratega reconoció la falta de gol de sus dirigidos como factor clave, pero igualmente se mostró satisfecho con la presentación del equipo, incluso ante el evidente dominio del rival durante el complemento.

Persistencia en el ‘Buen Partido’ Pese a la Derrota

«Lamentable cómo fue el desenlace. Creo que hicimos un buen partido nuevamente y nos quedamos con este sabor amargo de perder en el último minuto. La realidad es que otra vez fallamos en la definición,» sostuvo el DT en conversación con la transmisión oficial, reiterando una visión que sorprendió a los televidentes y analistas deportivos.

El adiestrador criollo asumió la responsabilidad y se solidarizó con sus jugadores: «No es un grato momento, pero siempre he puesto la cara adelante. Lo lamento por los chicos, que hicieron un buen partido, y ahora toca esperar qué es lo que viene». Córdova insistió en que el principal problema fue la falta de concreción de oportunidades generadas.

En esa misma línea, el entrenador fue crítico con la falta de gol: «Tuvimos innumerables ocasiones y lamentablemente nuestro ‘9’ (Juan Francisco Rossel) no está en gracia. Hay que levantarlo y aprender a pasar los momentos. Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos», sentenció.

Juan Francisco Rossel: «Lo importante es que pasamos»

El atacante y capitán del equipo, Juan Francisco Rossel, reconoció la frustración por la agónica derrota, pero puso el foco en el objetivo logrado: “Estamos un poco frustrados obviamente, queríamos ganar, pero estamos de pie y vamos a seguir luchando (…). Pasamos, que es lo importante, si bien no es la forma que buscábamos, pero ahora vamos a preparar octavos de final de la mejor manera”.

Respecto a su sequía goleadora, Rossel descartó un problema de confianza: “No es falta de confianza, creo que no está entrando el balón nomás, pero voy a seguir luchando, voy a seguir intentando y no voy a detenerme”.

La Selección Chilena Sub 20 vuelve a la cancha el martes 7 de octubre para jugar los octavos de final contra uno de los posibles rivales: México, Brasil o España.