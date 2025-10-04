Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de abril de 2026


Panel ciudadano UDD: Jara subió, mientras que Kast y Matthei se mantienen

Jeannette Jara subió al 27% y lidera la presidencial (Panel Ciudadano UDD), seguida por Kast (25%) y Matthei (16%). Sin embargo, los datos de segunda vuelta muestran que Jara perdería tanto contra Kast (49% vs 32%) como contra Matthei (46% vs 30%).

Jeannette Jara subió al 27% y lidera la presidencial (Panel Ciudadano UDD), seguida por Kast (25%) y Matthei (16%). Sin embargo, los datos de segunda vuelta muestran que Jara perdería tanto contra Kast (49% vs 32%) como contra Matthei (46% vs 30%).

Elecciones 2025

Este sábado se publicó la última encuesta Panel Ciudadano UDD, revelando movimientos clave en la carrera presidencial. La candidata oficialista Jeannette Jara (Unidad por Chile) volvió a consolidar su posición, subiendo en la intención de voto y manteniendo el primer lugar, mientras que sus principales contendores, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, se mantienen estables.

La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, alcanzó el 27% de las preferencias, registrando un aumento de dos puntos respecto al sondeo anterior. En segundo lugar, José Antonio Kast (Partido Republicano) se mantuvo sin variaciones, marcando un 25% de la intención de voto.

Por su parte, Evelyn Matthei (Chile Vamos) tampoco registró cambios, situándose en el tercer puesto con un 16%, quedando aún lejos de los dos punteros.

Matthei_en_UDD

La Candidata presidencial Evelyn Matthei en conversatorios de la UDD. Fuente: Diego Martin /Aton

El resto del listado se distribuye de la siguiente manera: Johannes Kaiser (PNL) obtiene un 11% (+1), Franco Parisi (PDG) un 8% (-1), y las demás candidaturas se mantienen en un rango bajo (Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés con 1% cada uno).

El gran desafío: Los escenarios de segunda vuelta

A pesar de liderar en la primera vuelta, los datos del Panel Ciudadano UDD sugieren que Jara no lograría derrotar a sus principales rivales en una segunda vuelta, lo que marca el principal desafío para la candidatura oficialista.

  • Jara vs. Kast: El candidato republicano se impondría con un contundente 49% de los votos, frente al 32% que obtendría Jeannette Jara. Un 19% se declara indeciso o no votará.
  • Jara vs. Matthei: El escenario frente a la candidata de Chile Vamos también es complejo para el oficialismo. Evelyn Matthei alcanzaría un 46%, superando a Jara, que lograría un 30%.

Estos datos confirman que, si bien la candidata del Partido Comunista ha logrado la mayor adhesión individual, el voto de la derecha se muestra más sólido y consolidado en los escenarios de balotaje. El foco de la campaña de Jara deberá centrarse ahora en cómo capturar el importante porcentaje de indecisos y votantes de otras fuerzas de centroizquierda.

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