"Poco serias, impresentables": Gajardo defiende a ministro Cordero de ofensiva opositora por Caso Bernarda Vera

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió enfáticamente este sábado a defender a su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien enfrenta una querella criminal y una denuncia de la oposición por el polémico caso de Bernarda Vera. Vera es una mujer que figura como detenida desaparecida desde la dictadura, pero sobre la cual existen rumores de que estaría viviendo en Argentina.
Gajardo calificó las acciones legales presentadas por dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL), junto con el abogado de la UDI Jorge Alessandri, como «irresponsables» y «poco serias», apuntando a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, por un presunto «fraude» y falta de información.
Las denuncias: Presunto fraude por pensión familiar
La ofensiva opositora se centra en la acusación de que el ministro Cordero y Zamorano habrían permitido que la familia de Bernarda Vera continuara recibiendo beneficios económicos como víctimas de derechos humanos, a pesar de supuestos antecedentes de que la mujer estaría viva. Cabe destacar que la querella fue presentada por el abogado Max Murath, conocido por defender a condenados por crímenes de lesa humanidad.
En conversación con CHV Noticias, Gajardo refutó la base de las acusaciones: «Desde el año 2007 están circulando estos rumores. En el año 2007 no existía el Plan Nacional de Búsqueda».
La defensa de Gajardo: «Carecen de argumento jurídico real»
El titular de Justicia defendió la actuación del programa de DD.HH., enfatizando que los rumores son solo «relatos, ningún antecedente documental». Explicó que fue el Plan Nacional de Búsqueda el que actuó «diligentemente» al recibir los primeros informes en 2024:
«Correctamente se toma la decisión por parte del programa y del plan de enviar distintos tipos de solicitudes de información… a la Policía de Investigaciones, al Registro Civil, a la Cancillería, y esa información se va recibiendo durante el año 2024.»
Gajardo fue tajante al desestimar las acciones legales: «Son absolutamente poco serias, impresentables, carecen de cualquier argumento jurídico real«. De hecho, el ministro advirtió que los denunciantes podrían arriesgarse a las penas del artículo 211 del Código Penal por denuncia calumniosa.
El emplazamiento: Dejen de lado la «operación retiro de televisores»
Consultado sobre si existe una operación política detrás de la ofensiva, Gajardo fue más allá: la calificó de «algo horrendo, horroroso».
El ministro de Justicia concluyó emplazando a los verdaderos responsables de ocultar la verdad y de revictimizar a las familias: «Son las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad con sus representantes los que tienen la información. Ellos saben dónde están los detenidos desaparecidos, a ellos hay que emplazar, a ellos hay que ir a entrevistar», dijo, recordando la tristemente célebre «operación retiro de televisores».
Fuente: Emol.cl