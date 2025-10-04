"Poco serias, impresentables": Gajardo defiende a ministro Cordero de ofensiva opositora por Caso Bernarda Vera

Jaime Gajardo, defendió al ministro Cordero ante querella opositora por caso Bernarda Vera: calificó las denuncias de "poco serias, impresentables" y sin sustento jurídico, emplazando a condenados por DD.HH. a dar información.