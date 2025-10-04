Reacciones políticas al escándalo "Neuroc": piden citar a Kast a la Fiscalía tras revelar vínculo con cuenta troll

Este viernes, CIPER reveló un vínculo entre la cuenta troll «Neuroc», conocida por difundir información falsa y tergiversada contra rivales políticos de derecha e izquierda (incluyendo a Evelyn Matthei y Jeannette Jara), y la campaña presidencial de José Antonio Kast. El administrador de la cuenta, identificado como Ricardo Inaiman Barrios, admitió en un chat de noviembre de 2024 mantener contacto frecuente con el community manager del candidato republicano. Este reconocimiento sugiere una posible coordinación en la estrategia digital del sector.
Esta revelación ha provocado una inmediata ola de indignación y exigencias de acción por parte de figuras políticas de la oposición, lo que ha llevado a que diputados soliciten a la Fiscalía investigar el caso y citar al candidato presidencial.
Oposición acusa «Ejército de trolls» y exige citar a Kast
Los dirigentes políticos no tardaron en utilizar sus propias plataformas en redes sociales para condenar los hechos, calificándolos como un intento de manipulación de la opinión pública y un ataque a la democracia.
El diputado socialista Daniel Manouchehri, quien ya ha presentado una denuncia en conjunto a la diputada Cicardini por la existencia de estas redes de bots, no solo denunció que CIPER «desnudó las cuentas trolls ligadas al equipo digital de Kast», sino que fue más allá, emplazando directamente al Ministerio Público a actuar con celeridad: «incautar teléfonos y citar a Kast».
CIPER ha desnudado las cuentas trolls ligadas al equipo digital de Kast. Junto a la diputada Cicardini ya presentamos una denuncia. Ahora la Fiscalía debe actuar: incautar teléfonos y citar a Kast. No puede haber protección especial del Ministerio Público. La pregunta es simple:… https://t.co/BelfKY4zHO
— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) October 3, 2025
La crítica se centró en la supuesta «cobardía» de utilizar estos métodos anónimos en lugar de defender ideas en el debate público. El diputado Andrés Giordano (FA) a través de su cuenta de «X», apuntó directamente al candidato republicano y a su círculo: «única cobardía en esta campaña tiene nombre y apellido: José Antonio Kast y su ejército de trolls».
La democracia se defiende «con Ideas, no con Cuentas Falsas»
Desde el Partido Comunista, la secretaria general Bárbara Figueroa reaccionó a la confesión del troll de que «habla a menudo con su community manager» y condenó la estrategia. Para ella, esto representa un atentado a la transparencia: «¿Así entienden la política? Montando ejércitos de trolls para manipular la opinión pública. La democracia se defiende con ideas, no con cuentas falsas».
La cuenta troll Neuroc reconoció su vínculo con el equipo de Kast y que “habla a menudo con su community manager”.
¿Así entienden la política? Montando ejércitos de trolls para manipular la opinión pública. La democracia se defiende con ideas, no con cuentas falsas. https://t.co/1PLfgzF5VV
— Barbara Figueroa S. (@Barbara_Figue) October 3, 2025
La denuncia, que ahora incluye el chat revelado por CIPER, ya está siendo investigada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Las reacciones políticas han transformado este reportaje en una crisis de credibilidad para la campaña de Kast.