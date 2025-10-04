Reacciones políticas al escándalo "Neuroc": piden citar a Kast a la Fiscalía tras revelar vínculo con cuenta troll

CIPER reveló vínculo entre el troll "Neuroc" y el equipo de Kast. El administrador admitió contacto con su CM. La oposición acusa "ejército de trolls" y exige a la Fiscalía citar a Kast e investigar la manipulación.