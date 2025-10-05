Alcalde Reyes retoma desalojo del campamento Dignidad en La Florida por riesgo de inundación

La Municipalidad de La Florida anunció que esta semana se concretará el desalojo del Campamento Dignidad, la toma más grande de la comuna, cuya ejecución había quedado pendiente desde la administración anterior, liderada por Rodolfo Carter.

En esta oportunidad, el actual alcalde Daniel Reyes liderará la acción, programada para la semana del 6 de octubre de 2025. La medida afecta a 194 familias, equivalentes a 631 personas, que se encuentran instaladas en una zona de alto riesgo: al borde de la Quebrada Macul, con peligro inminente de inundaciones.

Desalojo por seguridad y riesgo inminente

La decisión fue comunicada oficialmente por el municipio, que destacó la coordinación con el Equipo de Asentamientos Precarios del SERVIU Metropolitano.

El desalojo responde a los «graves factores de riesgo» que enfrentan tanto las familias ocupantes como los vecinos cercanos del sector. La Municipalidad de La Florida aseguró que la medida se ejecutará con el apoyo de la fuerza pública y bajo «estrictos protocolos institucionales» que buscan resguardar la seguridad y el orden.

Además, el comunicado precisó que, durante el proceso, equipos profesionales del municipio estarán en terreno para brindar orientación y acompañamiento a las familias involucradas, garantizando el acceso a soluciones habitacionales transitorias.

La Quebrada Macul es conocida por su historial de aluviones e inundaciones, lo que ha generado la urgencia de reubicar a las familias para evitar una posible tragedia ante eventos meteorológicos.