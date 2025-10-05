Cristian Garin lo da vuelta en Antofagasta y suma su octavo título Challenger

El tenista chileno Cristian Garin (125° ATP) se coronó campeón del Challenger de Antofagasta este domingo, logrando su octavo título en esta categoría de torneos (además de sus cinco títulos ATP).

En una final de alto desgaste, «Gago» se impuso al argentino Facundo Díaz Acosta (265°) en tres sets, con parciales de 6-2, 3-6 y 6-3. El chileno comenzó con algunas dudas en el desarrollo, pero logró reponerse para cerrar el encuentro a su favor.

Salto en el ranking y palabras de aliento

Gracias a esta victoria, Garin da un importante salto en la clasificación mundial. El chileno trepó hasta el puesto 107 del Live Ranking ATP, superando por una posición a Nicolás Jarry para posicionarse como el segundo mejor tenista chileno

del circuito.

Tras el triunfo, Garin agradeció al público presente en Antofagasta: “Estuve cómodo toda la semana en Antofagasta, era mi primera vez aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, lo hicieron muy especial”.

El campeón también tuvo palabras de apoyo para su rival, Díaz Acosta, quien se emocionó durante su discurso de clausura. “Facu, entiendo mucho lo que estás pasando, pero tienes un equipo muy unido. Tú y tu equipo sigan así porque van a volver donde estuvieron, y más”, dijo Garin, reconociendo el esfuerzo del tenista argentino.