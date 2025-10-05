Diplomacia en El Cairo: Israel y Hamás negocian plan de tregua de Trump para un alto el fuego en Gaza

Negociadores de Israel y Hamás inician este lunes un diálogo indirecto en El Cairo, Egipto, para discutir el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y asegurar la liberación de los rehenes israelíes.

Este avance diplomático se produce justo cuando se aproxima el segundo aniversario del inicio del conflicto y después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

Netanyahu y Trump presionan por la liberación de rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el sábado que instruyó a sus negociadores a concluir los «detalles técnicos» del acuerdo. Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados a tiempo para la festividad judía de Sucot, que comienza el lunes y dura siete días.

Por su parte, el presidente Trump advirtió a Hamás que no «tolerará ningún retraso» en la aplicación de su plan, el cual contempla el cese de hostilidades, la liberación de rehenes, el retiro gradual de Israel de Gaza y el desarme del grupo islamista. Trump afirmó que Israel ya aceptó una línea inicial de retirada, y que el alto el fuego entraría en vigor «inmediatamente» una vez que Hamás lo confirme.

Bombardeos continúan mientras la diplomacia avanza

A pesar del llamado de Trump a «detener inmediatamente los bombardeos en Gaza» para asegurar la liberación de los rehenes, los ataques israelíes continuaron durante la noche del sábado. Reportes de la Defensa Civil local indican que 57 personas murieron en los bombardeos del sábado, 40 de ellas en Ciudad de Gaza.

La población gazatí clama por una rápida conclusión de las negociaciones, en un contexto donde el ejército israelí advirtió a los desplazados que no regresen a Ciudad de Gaza por ser «extremadamente peligroso.»

El plan de Trump establece que Hamás y otras facciones «no tienen ningún papel en la administración de Gaza» post-conflicto, proponiendo que la administración territorial quede a cargo de un organismo técnico de transición encabezado por el propio mandatario estadounidense.