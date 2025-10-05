El largo camino de las 1.100 fotos del Mundial del 62: “Termina como la triste relación de Chile con su patrimonio deportivo”

Una lucha de años para realzar el patrimonio cultural, histórico y deportivo del Mundial de 1962 en Chile es la que ha llevado el periodista y documentalista Rubén Martínez. Tras una serie de portazos en nuestro país, pero viajes y aperturas en museos de los otros 15 países que disputaron esa Copa del Mundo, incluyendo aquellos que se formaron a partir de Yugoslavia, la Unión Soviética y Checoslovaquia, actualmente una pequeña pero significativa muestra busca darle la relevancia suficiente a la cita, pero sobre todo, al trabajo del fotógrafo Juan Luco Valenzuela.

Este archivo monumental de 1100 fotos, que busca poner en valor el legado de Juan Luco, tiene hoy, y hasta el 28 de diciembre, una exposición de cerca de 50 fotografías en la Municipalidad de Ñuñoa. Una muestra que coincide con el Mundial Sub-20 disputado en nuestro país, ofreciendo una oportunidad de mirar hacia atrás y preguntarse cuánto se ha hecho -o no- por resguardar la memoria futbolera y cultural de la única Copa del Mundo adulto que se jugó en Chile.

La historia comenzó en 2018, cuando el hijo de Juan Luco se acercó a Martínez con una caja llena de negativos. “Era más de un millar de fotos que su padre había tomado durante el Mundial del 62”, partió relatando en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

Luco, que falleció en 1964 producto de un accidente cerebrovascular, dejó ordenado su archivo con sobres clasificados por países y partidos, incluyendo anotaciones sobre jugadores, jugadas de diferentes encuentros y estadios, cuenta Martínez. Pero, lo más sorprendente señala, es que sobre el fotógrafo “no hemos encontrado relación formal con ningún medio”.

“Lo que hoy día responsablemente les puedo comentar es que sí fue un fotógrafo, reportero gráfico, que estuvo presente en los partidos del Mundial y que intercambió fotogramas con colegas de otros países”, prosiguió en su relato el documentalista.

Entre el rescate y la indiferencia

Desde entonces, Martínez ha dedicado años a digitalizar, catalogar y difundir el material sobre el Mundial de 1962. No obstante, su frustración es grande ante los problemas que ha debido enfrentar. “Hemos postulado a todos los fondos posibles: Fondart, Consejo Nacional, proyectos culturales. Nunca hemos recibido apoyo. Siempre falta un papel, una carta. Es un calvario. Y eso duele, porque mientras acá cuesta tanto, en otros países nos reciben como un aporte patrimonial enorme”, reclama quién ya se encuentra en la etapa de postproducción de un documental que buscará relatar la historia de dichas fotografías.

El recorrido ha sido largo, llegando a países que participaron de la Copa del Mundo del 62. Una de las experiencias más simbólicas, incluso, se dará a fines de octubre cuando el Museo de Pelé, en Brasil, reciba una donación de fotos inéditas. “Eso es una representación de la historia y de la cultura de Chile en un día importante para la cultura de ellos”, resaltó emocionado el periodista.

“Todo un tema que aquí no se puede ni imaginar, porque aquí no nos han dado bola. Y allá van a forrar unos muros con el fotógrafo chileno”, insistió Martínez. Incluso, el documentalista va más allá en su crítica hacia la falta de apoyo estatal, mezclado con frustración: “Un documental que surgió como un gran tesoro, termina como la triste relación de Chile con su patrimonio deportivo”.

“Es brutal: el menos interesado en este material es Chile”, enfatizó Martínez, quién relata paso por museos de Europa donde recibieron como donación algunas de las fotografías de Juan Luco. “El fotógrafo es chileno, el mundial se hizo en Chile, las fotos se encontraron en Chile. Es un instrumento potentísimo para representar a Chile. Estas fotos han llegado a los 16 países que estuvieron en ese mundial, países que no existen hoy. Y el menos interesado es Chile”, comentó.

Incluso, Martínez ejemplifica su denuncia con su experiencia con las autoridades nacionales. “Yo le consulto al ministerio, les dije, ¿Qué hace un chileno que se encuentra 1100 fotos? ¿A dónde va? Las deja en la biblioteca, me dijeron. ¿Y qué tiene que pasar para que la gente sepa que están ahí? Que venga otro gestor que diga ‘oye, quiero postular a un fondo para hacer algo con esto’. Un hallazgo como este se puede ir a dormir y nadie se enteró de nada. Solo si vas a las microfichas y pagas por ver, ¿pero quién hace eso?”, lamentó.

Junto con ello, contó sobre su relación con Enrique Norambuena, quién durante toda su vida se ha dedicado a juntar objetos que formaron parte de la Copa del Mundo del 62. “Hemos ido a hacer la misma donación que hicimos a estos 16 países a la casa de un particular. Y él está dispuesto a que todas sus cosas se vayan a un museo. Entre él y yo estamos buscando como hacer para que esto sea materializado en un museo. Y que se convierta en el primer museo deportivo en Chile”, aventuró Martínez.

Memoria e identidad

Este proyecto, cuenta Martínez, no busca solo recordar el torneo en sí. “Es un túnel hacia un Chile antiguo, no una cancha ni un 2-1. Es una puerta hacia nuestra cultura, hacia un país que ya no existe”, destacó sobre una colección de fotos que no solo muestra el deporte en sí: hay capturas de la gente, infraestructura de la época, de la construcción de la Villa Olímpica, del presidente Jorge Alessandri por aquellos años junto al presidente de la FIFA.

Martínez releva la importancia de la cita al declararla como “el último mundial amateur” antes de la irrupción en el fútbol mundial de las marcas deportivas, la televisión y mercantilización de la actividad. “Fue el último mundial donde el balón con el cuál se juega es, por ley, hecho en Chile. Y todavía existe esa marca, Crack. Un romanticismo impresionante, pero también, es otra prueba de que fue el último mundial amateur”, relató.

El llamado del documentalista en esa línea es recordar la frase que reza en el Estadio Nacional “un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro” y a no olvidar como una Copa del Mundo realizada en nuestro país es fundamental para las nuevas generaciones. “Tu quieres formar éxitos, pero tú no puedes dejar que lo poco que hay sea olvidado. Eso es súper importante para que se creen nuevos campeones”, sostuvo, quien aboga porque no se olviden las figuras de Leonel Sánchez o Alberto Fouillioux.

Entre sus idas y venidas, el menor interés, no obstante, vino desde la institución encargada de velar por el fútbol chileno: la ANFP. “Mi relación… no hay. Llevo seis años intentando llegar al señor Pablo Milad y a esta altura yo creo no van a estar en esto. Sé que quizás algún día, cuando la administración de la ANFP cambie o tenga otras perspectivas, van a rescatar esto”, comentó.

El contraste, hoy, es inevitable: mientras Chile organiza el Mundial Sub-20 y proyecta su futuro, a corta distancia del Estadio Nacional, en la Municipalidad de Ñuñoa, la exposición invita a volver a un pasado glorioso. Por ello, el último llamado de Martínez a la gente es que la muestra es solo “la punta del iceberg” de un trabajo mucho más amplio detrás.

“Si les parecen atractivas estas fotos, quiero que se imaginen que son 1100 y que estamos luchando día a día porque se recupere la totalidad de la colección”, cerró Martínez.

Foto de portada cedida con uso exclusivo de Radio Universidad de Chile