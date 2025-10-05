Grau insiste en interpelar a Kast por recortes de US$6.000 millones: "Sería mejor que responda de dónde va a recortar"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió este domingo la intervención del Presidente Gabriel Boric en el debate sobre la Ley de Presupuestos, insistiendo en que el candidato presidencial José Antonio Kast debe transparentar cómo financiaría sus promesas de recortes fiscales.

Grau comentó en entrevista con La Tercera que las declaraciones del Presidente han sido un «aporte al debate», permitiendo discutir con seriedad la política fiscal.

El emplazamiento a Kast: US$6.000 millones en el aire

El secretario de Estado centró su crítica en la falta de claridad de Kast respecto a su propuesta de reducir drásticamente el gasto público. Grau emplazó al candidato a usar el contexto de la discusión presupuestaria para ser transparente:

«En vez de responder con violencia sería mejor que (Kast) responda de dónde va a recortar los US$6.000 millones. Es una pregunta muy importante y la discusión presupuestaria es un momento ideal para que esa pregunta pueda ser respondida,» sentenció Grau.

El ministro de Hacienda destacó que el debate actual ha subido de nivel, permitiendo abordar cómo Chile puede mantener una política fiscal que sea a la vez «social y fiscalmente responsable».

Eliminación de la «glosa republicana»

Grau también defendió la decisión de eliminar la denominada «glosa republicana» de la Ley de Presupuestos, una propuesta que nació de la Comisión asesora para la reducción del gasto.

Explicó que la alternativa presentada por el Gobierno ofrece la misma libertad que la glosa (del orden de US$700 millones), pero genera una «presión de gasto menor» a futuro.

El ministro argumentó que la eliminación beneficia, paradójicamente, a quienes buscan recortes: «Nadie que quiera recortar gasto va al mismo tiempo querer que le dejen un bolsón grande de recursos para gastar, es contradictorio. La propuesta que estamos haciendo les ayuda a que se pueda recortar gasto a futuro».