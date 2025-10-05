Guillermo Ramírez: "Si la tendencia se mantiene, vamos a terminar empatados en dos o tres semanas con José Antonio Kast"

Con bastante optimismo avizora el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la proyección de Evelyn Matthei en las encuestas presidenciales de las próximas semanas. Esto, luego de que la abanderada de Chile Vamos acortara distancia con su par del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Universidad de Chile el parlamentario afirmó que los últimos sondeos se condicen con los números que manejan de manera interna e incluso se aventura a señalar que Matthei, de mantenerse la actual tendencia, alcanzaría al republicano. Por lo mismo, garantizó que bregarán para que aquello suceda.

Igualmente, arremetió con el rol que ha tenido el Gobierno en la campaña presidencial luego de haber presentado un requerimiento ante la Contraloría General para que el ente analice si hubo infracción a la prescindencia política, en el marco de la cadena nacional por Presupuesto 2026.

– ¿El Gobierno ha adoptado un rol demasiado incumbente dentro de la campaña presidencial?

El Gobierno durante este periodo ha tenido varias elecciones municipales y también dos procesos constitucionales y, en todas las elecciones hasta ahora, el Presidente Boric ha emitido demasiadas opiniones y ha actuado a ratos más como vocero de alguna campaña que como Presidente de la República. Y esta semana ocurrió exactamente lo mismo.

Él utiliza la cadena nacional por el Presupuesto para poner en duda y cuestionar la propuesta de algún candidato. En este caso es José Antonio Kast. La verdad es que cuestionar la propuesta de José Antonio Kast es válido para los otros candidatos.

De hecho, Evelyn Matthei lo hizo hace varias semanas diciendo que lo que proponía Kast era imposible sin recortar beneficios sociales y, de hecho, Evelyn Mattei, en el único debate presidencial que dio hasta ahora con los ocho candidatos, le preguntó a José Antonio Kast y lo emplazó a que explicara esta propuesta y él no lo hizo. Lo que Evelyn Matthei puede hacer y los candidatos pueden hacer, no lo puede hacer el Presidente de la República.

Él no es candidato, él no es vocero. Y por lo tanto, lo que él hizo fue una intervención electoral que a mí me parece grave. Aquí no se trata si el Presidente tiene o no razón en lo que dijo, sino que se trata de si está o no vulnerando la ley al decirlo. Y como nosotros lo que queremos es hacer respetar la ley, hemos presentado este requerimiento ante la Contraloría porque si uno deja pasar estas cosas, uno sabe dónde esto empieza, pero no dónde termina.

– Sobre las encuestas, con José Antonio Kast bajando un punto cada semana, los últimos sondeos han mostrado que se acorta la distancia a favor de Evelyn Matthei, ¿Cómo lo analizan? ¿Se condice con los números que ustedes manejan?

Sí, se condicen. Nosotros tuvimos un cambio de equipo en el comando de Evelyn Matthei la primera semana de agosto. En la encuesta CEP del primero de agosto Evelyn Matthei estaba 20 puntos por debajo de Jeannette Jara y estaba 18 puntos por debajo de José Antonio Kast. Jara tenía 31, Kast 29 y Evelyn Matthei tenía 11.

Hoy día la misma encuesta muestra que en este período José Antonio Kast ha bajado seis puntos a 23. Evelyn Matthei ha subido seis puntos de 11 a 17 y, por lo tanto, están a seis puntos de diferencia.

Esta es una tendencia muy clara que si se mantiene las próximas semanas, entonces la conclusión es obvia, vamos a terminar empatados en dos o tres semanas con José Antonio Kast, y estamos trabajando firme y fuerte para que obviamente esto suceda.

– ¿Piensa, según lo que acaba de decir, que hay tiempo para ganarle a José Antonio Kast?

Quedan 6 semanas de campaña, basta con que Evelyn Matthei suba un punto por semana y ya estaríamos empatados. Yo creo que de aquí a tres semanas más deberíamos estar todos los candidatos de arriba dentro del margen de error y, cuando eso ocurra, ya vamos a estar frente a una campaña completamente distinta a la que hemos conocido hasta ahora.

– ¿Hay tiempo?

Hay tiempo. De hecho, todavía no parte la franja. Hasta ahora solamente se ha hecho un solo debate presidencial con todos los candidatos, así que falta la parte más importante de la campaña, la que mueve más la aguja de las encuestas. Estamos tranquilos respecto a que todavía tenemos tiempo.

– Cuando llegue ese momento, de un empate técnico, digamos, entre las candidaturas de derecha. ¿Qué podría hacer Evelyn Matthei o desde el comando para efectivamente superar a Kast?

Lo que ha hecho Evelyn Matthei es bastante simple. Primero, se ha dedicado a viajar por todo Chile, pasa el 90% de su tiempo en regiones y eso, por supuesto, que tiene un impacto. Lo segundo que ha hecho Evelyn Matthei es que ha dejado de hablar del presente o del pasado y está hablando del futuro. No peleando con el Gobierno, no peleando con los otros candidatos, sino que haciendo propuestas para el futuro. Y tercero, Evelyn Matthei lo que ha hecho es hacer propuestas que son creíbles, que son atractivas y que están financiadas.

La gente sabe que Evelyn Matthei es matea, es aplicada, es estudiosa, que tiene experiencia y buenos equipos y, por lo tanto, le creen a sus propuestas. Especial interés, creo yo, han sido las propuestas del millón de empleos, que ella ya lo hizo una vez como ministra del Trabajo. También la propuesta de la casa con pie cero, como una ayuda para las personas que aún no son propietarias.

También la policía militar fronteriza y la rebaja de remedios o remedios gratis que te llevan a tu casa en el caso de los adultos mayores. Todo eso está explicado en detalle en el programa, se sabe cuánto cuesta, se sabe de dónde va a salir el dinero, es cosa de revisar el programa y esa seriedad con la que se están transmitiendo las cosas, yo creo que también le hace sentido a la ciudadanía y confían en que estas propuestas se van a poder llevar a cabo.

– Uno naturalmente pensaría que la estrategia podría ir por enfrentar a las otras candidaturas, en particular a José Antonio Kast, por quién se estaría peleando este paso a segunda vuelta…

No, porque Evelyn Matthei a lo que está convocando es a la unidad de un gran sector de la población chilena. Ella lo que está tratando de hacer es aunar a todas las fuerzas del 62% del Rechazo y cuando ella llegue al gobierno va a trabajar con todas las fuerzas del 62% del Rechazo. Para tener mayoría social, pero también mayoría en el Congreso y, de esa manera, poder hacer los cambios que Chile necesita.

No podemos tener esas mayorías en el futuro si es que hoy día nos dedicamos a pelear con aquellos que están llamados a integrar el gobierno y, por eso, Evelyn Matthei ha dicho que su propuesta es la de un solo equipo para levantar Chile, un solo equipo para hacer las reformas que Chile necesita. Y, por eso, nos hemos concentrado en las propuestas, en la solución de problemas reales del Chile real y no en discusiones con ninguno de los otros candidatos.

– ¿Qué espacio hay para la centro izquierda en la candidatura de Evelyn Matthei? La ex concertación, por ejemplo, ministros, dirigentes, que no están apoyando a la candidatura del oficialismo.

Hay un montón de gente de centro y también algunos de centro izquierda que ya fueron por el Rechazo en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional. Esos son los mismos que hoy día no están apoyando allá a Jeannette Jara, porque ven el programa que se conoce hasta ahora de Jeannette Jara y se dan cuenta de que es muy parecido al proyecto constitucional que ellos ya rechazaron.

Y que el Partido Comunista, que es el partido donde milita Jeannette Jara, no ha renunciado nunca a materializar las ideas que estaban en ese texto constitucional que ellos ya rechazaron.

A ellos, obviamente, estamos convocando porque tenemos esa mirada común de que en Chile se tienen que hacer cambios, pero no revoluciones, que se tiene que mejorar lo bueno y cambiar lo malo, y no partir de una hoja en blanco, que hay ciertas tradiciones chilenas que hay que respetar, que hay cierto equilibrio de poderes que es sano para la democracia y todas esas cosas que se tiraban por la borda en el proceso constitucional, y que comparten algunas personas que en su momento pertenecieron a la centro izquierda son las que finalmente nos acercan y las que nos permiten trabajar juntos en equipo por lograr hacer los cambios que Chile necesita.

– ¿A usted le parece que hay un voto oculto que quizás no se ha expresado en los sondeos que hemos conocido y que pueden sorprender en la primera vuelta?

El desafío de las encuestadoras hoy día es tratar de dilucidar cómo vota el votante obligado, esa persona que no iría a votar si es que el voto fuera voluntario. Porque normalmente, esas personas no contestan encuestas. A usted le llega una encuesta de 20 preguntas y a usted no le gusta la política, a usted no le interesa la política, probablemente usted no va a contestar esa encuesta. Y esas son las personas que van a ir a votar porque están obligadas, que de otro modo no irían a votar.

Ese voto, que son 5 millones de personas, es un misterio cómo se va a comportar. Y por eso esta elección está abierta y va a ser impredecible hasta el último día si es que finalmente los candidatos llegan en las encuestas dentro del margen de error, como yo creo que va a ocurrir.