"Hecho en China": El MAPA reabre su colección china después de 50 años para reflexionar sobre diplomacia y migración

Después de medio siglo de ausencia de las vitrinas, la vasta colección de objetos chinos del Museo de Arte Popular Americano (MAPA) de la Universidad de Chile ya se encuentra disponible al público. La exposición, titulada «Hecho en China», fue inaugurada el pasado 2 de octubre y marca un hito cultural al conmemorar los 55 años de relaciones bilaterales entre China y Chile.

La muestra, que se presenta en la sala MAPA del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), busca trascender la mera exhibición patrimonial. A través de un centenar de piezas, invita a reflexionar sobre las múltiples capas de significado que estos objetos han acumulado, desde su origen como regalos diplomáticos hasta su rol como vehículos de memoria personal y testigos de la migración china a Chile.

Tres ejes que narran la vida de los objetos

La exhibición se articula en torno a tres grandes temas que exploran la «biografía» de las piezas:

Regalo Diplomático: Aborda el rol de los objetos donados por la República Popular China al MAPA entre 1953 y 1959. Estas piezas fueron creadas o modificadas para internacionalizar una imagen del país y son de difícil acceso en la actualidad. Coleccionismo y Trayectoria: Se centra en el coleccionismo de figuras clave, como el pintor y activista José Venturelli, quien reforzó los lazos culturales con sus donaciones en 1959. Memoria y Diálogo Contemporáneo: Analiza los objetos traídos a Chile por inmigrantes chinos y las representaciones culturales que se han construido sobre «lo chino» en el país. Este eje cuenta con una intervención especial del artista chileno de ascendencia china, Ignacio Kenfa Wong, quien dialoga con la colección histórica a través de su obra Colección Personal.

La directora de MAPA, Paulina Faba, enfatizó que la exposición permite «pasar de la colección como archivo del pasado a la colección como acto vivo, en movimiento,» invitando a reconocer en cada pieza «los pliegues de historia, poder y cultura que los atraviesan.»

Dónde y cuándo visitar

Los más de 500 objetos chinos llegaron al MAPA en distintos momentos cruciales del siglo XX, marcando hitos de la relación cultural entre ambos países. La primera gran donación ocurrió en 1953, tras el Congreso Continental de la Cultura, organizado por Pablo Neruda.

La muestra se presenta en la sede del MAPA en el GAM (Alameda 227, Edificio B, piso -1) y permanecerá abierta hasta el 29 de marzo de 2026. Se puede visitar de martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 20:00 horas. La entrada es liberada.