Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de abril de 2026


Ministra Vallejo defiende la eliminación de la "glosa republicana" y tilda de "entendibles" las críticas de los candidatos

Ministra Vallejo apoyó la eliminación de la "glosa republicana" en el presupuesto 2026, tildando de "entendibles" las críticas de los candidatos. Explicó que la medida viene de un Consejo Asesor para reasignar fondos a prioridades sociales.

Ministra Vallejo apoyó la eliminación de la "glosa republicana" en el presupuesto 2026, tildando de "entendibles" las críticas de los candidatos. Explicó que la medida viene de un Consejo Asesor para reasignar fondos a prioridades sociales.

Política

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa de la eliminación de la denominada «glosa republicana» en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, una medida que ha generado el rechazo de varios candidatos presidenciales.

En entrevista con Radio Bío Bío, Vallejo explicó que la decisión se tomó siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor del Gasto Público, un organismo independiente del Ejecutivo, buscando equilibrar las prioridades ciudadanas y evitar el endeudamiento futuro.

Críticas «previsibles» por recursos de «libre disposición»

La ministra admitió que la molestia de los aspirantes a La Moneda era esperable, dado que la glosa eliminada representaba un fondo de libre disposición para las futuras administraciones.

“Es entendible que las candidatas y los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República no les guste la eliminación de la ‘glosa republicana’ porque son recursos de libre disposición para los presidentes o presidentas a futuro. Y bueno, es una crítica que era bastante previsible y hoy día lo que nosotros podemos decir, que, presentada la Ley de Presupuesto, la discusión se va a dar”, comentó Vallejo.

Reasignación para prioridades ciudadanas

La vocera enfatizó que la eliminación no fue una medida improvisada, sino parte de una reestructuración de prioridades para centrar los recursos en las necesidades más urgentes de la ciudadanía, como parte de las reasignaciones sugeridas por el Consejo Asesor del Gasto Público.

“En donde no es tan prioritario poner recursos, los sacamos para ponerlos en donde es más prioritario para la gente. Y uno de esos elementos tiene que ver con la glosa republicana, en línea, además, de lo que fueron las recomendaciones de un ente autónomo independiente al gobierno,” explicó.

Vallejo hizo un llamado a centrar el debate en el Congreso, recordando que lo que está en juego es la financiación de la agenda social del país: «todo el gasto social para seguir financiando que haya más viviendas sociales, más personal en los hospitales, que sigamos teniendo recursos para disminuir las listas de espera o que haya más policía en las calles.»

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