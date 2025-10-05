Montes admite "errores en la gestión política" del Minvu y critica la lentitud en la reconstrucción

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), reconoció que el proceso de reconstrucción de las viviendas destruidas por el incendio de Valparaíso en 2024 no ha avanzado al ritmo deseado. Si bien defendió el trabajo de su cartera, realizó una autocrítica sobre su gestión política y llamó a un «mayor diálogo» con los actores políticos del país.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Montes abordó directamente las críticas, incluso las provenientes de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), quien ha cuestionado las demoras en la entrega de soluciones habitacionales.

“Yo no he tenido oportunidad de conversar con ella… Lo que quiero decir es que falta diálogo,” expresó el ministro, sugiriendo que los problemas estructurales que enfrentan son comunes a cualquier gobierno.

Lenta reconstrucción y errores de gestión

Montes admitió abiertamente su frustración ante la demora en los resultados, ejemplificando con los proyectos de viviendas industrializadas que, un año después de su construcción, siguen sin poder ser ocupadas.

“Yo reconozco más que nadie que a mí me desespera el ritmo que está avanzado. Y yo cada vez choco con la realidad en ciertas iniciativas,” dijo.

El ministro detalló que cuatro viviendas industrializadas construidas a mediados del año pasado aún no se pueden usar porque requieren un muro de contención, un retraso atribuido a una mala licitación inicial.

Respecto a su liderazgo en el ministerio, Montes fue autocrítico: “Yo puedo haber cometido muchos errores en la gestión política… Pero la verdad es que yo puedo haber cometido distintos errores en distintas cosas. Y bueno, algunos los he evaluado más y creo que hay cosas que no volvería a hacer,” cerró, pese a sus 30 años de experiencia previa en la Comisión de Presupuestos.

Vínculos políticos en el Minvu y otros ámbitos

Consultado por lazos entre funcionarios del Minvu y el comando de la candidata Jara, Montes confirmó haber sabido de al menos dos casos (incluyendo una persona que renunció), pero descartó que hubieran incurrido en irregularidades por trabajar en horario laboral.

En un tono más amplio, el ministro señaló que este tipo de vínculos es una «cierta forma de hacerse las cosas que yo creo que esto es más o menos de siempre,» e incluso reveló que una de las manos derechas del dueño del terreno de la Megatoma de San Antonio también está vinculada al comando de Jara.