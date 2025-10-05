Oposición escala crítica por Bernarda Vera y oficialismo cuestiona uso político en causa que afecta a Cordero

El caso de Bernarda Vera, la mujer que figura en el listado de detenidos desaparecidos y que presuntamente fue ubicada con vida en Argentina, ha generado una profunda crisis política y judicial. Este domingo, las reacciones se cruzaron entre la denuncia de la oposición por la supuesta omisión de información y la defensa categórica del Gobierno, que acusa una campaña orquestada y «negacionismo» en un tema sensible como los Derechos Humanos.

Frente a esto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien enfrenta una querella criminal y una denuncia ante el Ministerio Público, desestimó las acciones legales, sugiriendo que tienen una intencionalidad política clara.

Además, señaló que espera que «esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija que es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente y que a través de esta vía se trate de poner en entredicho el contenido del informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda.» El ministro fue más allá, sentenciando que si las acciones de la oposición son «evidentemente concertadas», a él le parece un «negacionismo vergonzoso».

Denuncia de la oposición y conflicto de poderes

El diputado de la UDI Jorge Alessandri, junto al abogado Pablo Toloza, formalizaron una denuncia contra el ministro Cordero y otros funcionarios por el delito de Omisión de Denuncia. La acción se basa en que el Ministerio de Seguridad habría sabido desde mayo de 2025 que Bernarda Vera estaba en Argentina y que, a pesar de ello, no habría informado al Ministerio Público, permitiendo un presunto fraude al fisco por el pago de la pensión de reparación a la familia.

Alessandri insistió en que «los funcionarios públicos tienen una obligación cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público,» y advirtió que la inacción tiene responsabilidades penales.

El diputado criticó el foco del Gobierno, insistiendo en que la disputa se centra en el buen uso de los recursos estatales.

«Al ministro de Justicia le pido no tirar la pelota al corner. Denuncia calumniosa o no, nosotros estamos diciendo que una pensión que se pagaba por detenido desaparecido que aparece se tiene que dejar de pagar… No se trata de política, se trata de cuidar los recursos del Estado.»



Desde el sector de la ultraderecha, el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser cuestionó la intervención del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por opinar sobre la querella que afecta a Cordero, exigiendo neutralidad del Poder Ejecutivo:

«El ministro de Justicia no puede ni debe, el Ejecutivo bajo ninguna circunstancia puede pronunciarse sobre una causa que está siendo vista por tribunal de justicia. Eso es una intromisión inaceptable y es una violación del principio de separación de poderes.»

PC critica uso político del caso Bernarda Vera y la defensa oficialista se articula

La defensa al ministro Cordero fue coordinada y enérgica, sumando la voz del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó una estrategia para dañar la agenda de Derechos Humanos del Gobierno.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la controversia, cuestionando el enfoque con que algunos sectores de la oposición han tratado el tema y acusando un intento por «aprovecharse del pánico» para deslegitimar las políticas de derechos humanos del Ejecutivo. Según Carmona, la forma en que el caso «nace y se titula» pone «mucho acento en la perspectiva de objetar, de cuestionar, lo que nuestro gobierno ha llamado el Plan de Búsqueda,» con una intención clara.

Previamente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en el marco de la Fiesta Ciudadana por los 50 años del Metro, respaldó el accionar del Gobierno y calificó las acciones de la oposición como “sin fundamento”.

“Las denuncias y querellas presentadas contra ministro Cordero carecen absolutamente de fundamento, de fundamento jurídico y dan cuenta más bien de una actitud negacionista… Cuando se trata de sacar provecho electoral por algunos candidatos presentando denuncias o querellas que carecen de fundamento, lo que es peor en una actitud negacionista respecto a las violaciones a los derechos humanos, nosotros tenemos que responder con mucha energía.”

En el Congreso, la diputada Carolina Tello (FA), presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, también rechazó los cuestionamientos de la derecha, acusándolos de sembrar dudas.

“Rechazo categóricamente los dichos del diputado Alessandri respecto de sembrar dudas en relación a las causas de derechos humanos(…)me parece que a propósito de un caso particular es profundamente irresponsable sembrar la duda en relación al trabajo de la judicatura y a los comisionados del informe Valech y Rettig”