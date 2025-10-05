Parisi abre el juego para segunda vuelta y arremete contra el "establishment": "Ellos siempre están bien, los Parisi somos trabajadores"

El candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, marcó una clara distancia con las candidaturas tradicionales, asegurando que su principal enemigo es el «establishment» que intenta mantener a Chile en una dicotomía estéril. En entrevista con La Tercera, Parisi arremetió con dureza contra sus principales adversarios, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, a quienes acusó de ser parte de ese mismo círculo privilegiado.

Críticas a sus rivales y el «facho-comunacho»

Parisi rechazó la etiqueta de «facho-comunacho» y afirmó que Chile busca la meritocracia y el fin del clientelismo político. Utilizó su historia personal para contrastar con las figuras del poder:

«Los Allende son millonarios, los Pinochet son millonarios. Los Parisi son trabajadores que le hemos ganado a la vida y estamos orgullosos… A mí no me regalaron nada por mi apellido», enfatizó.

El candidato no se detuvo ahí y lanzó críticas directas a sus contendientes:

Sobre Jeannette Jara , señaló que es «muy querible en términos de figura popular, pero en términos políticos es bastante débil cuando se le saca a la pizarra».

, señaló que es «muy querible en términos de figura popular, pero en términos políticos es cuando se le saca a la pizarra». Respecto a Evelyn Matthei , la tildó de «niñita privilegiada de la dictadura», incapaz de siquiera realizar una primaria.

, la tildó de «niñita privilegiada de la dictadura», incapaz de siquiera realizar una primaria. En cuanto a José Antonio Kast, si bien reconoció que «va punteando en algunas encuestas», aseguró que está «cayendo fuertemente, porque no cree en la PGU» (Pensión Garantizada Universal), algo en lo que el PDG sí cree.

Segunda vuelta: El PDG decidirá sin «saco de votos»

Consultado sobre un posible apoyo en segunda vuelta, Parisi se desmarcó de la decisión de 2021, cuando su partido respaldó a Kast. Aclaró que «no lo apoyé. Lo que nosotros hicimos fue una consulta», desmintiendo la idea de que maneja un «saco de votos».

De cara a un eventual balotaje donde él no esté presente, el candidato anunció un nuevo mecanismo:

«Vamos a invitar al candidato A y al candidato B para que expongan su plan de trabajo a la comunidad del PDG. Y el PDG va a elegir: A, B o libre de decisión”, dejando abierta la posibilidad de que su colectividad no se alinee con ningún postulante.