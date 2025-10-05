Sabaj niega actuar doloso en chats con Hermosilla y buscará revertir su destitución: "Pude haber tenido equivocaciones, imprudencias"

La exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, destituida hace poco más de un mes tras revelarse sus polémicos chats con el abogado Luis Hermosilla (hoy imputado en el Caso Audios), rompió el silencio calificando lo vivido como el «año más difícil de su vida». Sabaj anunció que buscará revertir la decisión del máximo tribunal, interponiendo un recurso de reconsideración.

La Corte Suprema había fundamentado la remoción de Sabaj acusándola de vulnerar la «obligación de privacidad de los acuerdos adoptados», traspasar información sobre la supuesta «tendencia política de ministros» y sugerir «estrategia procesal» a un abogado de la plaza, entre otras conductas.

Reconoce «imprudencia», niega dolo o delito

En entrevista con El Mercurio, Sabaj reconoció haber cometido «equivocaciones» e «imprudencias» en sus comunicaciones con Hermosilla, pero negó tajantemente que hubiese existido una «actuación dolosa» o «delictual».

La ahora exmagistrada explicó que contactó a Hermosilla a fines de marzo de 2020, cuando postulaba a su cargo, por consejo de una amiga para aclarar supuestos comentarios negativos que el penalista hacía sobre ella. Descartó haberle pedido ayuda para su nombramiento:

“Él me empieza a preguntar por mi vida personal… Ahí empieza a darse un tema de más cordialidad, de hablar de diferentes cosas, pero jamás él me dijo o yo le pedí que me ayudara en mi nombramiento.”

Consultada por el mensaje «pacto forever», que se interpretó como una retribución por su designación, Sabaj aclaró que era una respuesta a un secreto que Hermosilla le había confiado, con el sentido de «me lo llevo a la tumba», y negó cualquier «incondicionalidad» a su persona.

Defiende su trayectoria y rechaza ser una «jueza corrupta»

Sabaj insistió en que su vinculación con Hermosilla fue un periodo «intermitente» y «acotado» que no debería marcar toda su carrera judicial. Se defendió asegurando que su conciencia está «súper tranquila» porque «nunca he torcido la correcta administración de justicia.»

“Si alguien analizara mi historia, por lo que pudieran hablar pares de mí, nadie podría sostener que soy una jueza corrupta,” afirmó, negando haber entregado información privativa.

Respecto a la justificación de la Suprema sobre la revelación de una terna de fiscal regional, Sabaj argumentó que dicha información ya era de conocimiento público, pues el canal del Poder Judicial «transmitió en directo».

La exministra, representada por los abogados Isidro Solís y Alejandro Usen, buscará la reincorporación al Poder Judicial, el cual califica como el ámbito laboral que ha sido «toda su vida».