Aucán Huilcamán: "El Gobierno debe abrir un diálogo directo con el movimiento mapuche"

De acuerdo al vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, la suspensión de la consulta indígena, en donde el pueblo mapuche debía pronunciarse sobre su nuevo sistema de tierras, se debió a una “no aceptación de parte de los mapuche tanto a la formación de la Comisión como al contenido del informe”. “El desarrollo de la consulta simplemente fue un detonante final”, aseguró.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Huilcamán acusó que la Comisión por la Paz y el Entendimiento se conformó “con el consentimiento preferentemente de los partidos políticos, lo que representó la figura del colonialismo interno, de la política interna de colonialismo y domesticación que ha hecho el Estado chileno con los mapuche”.

“Eso fue un detonante previo a esta consulta y razón de que el Consejo de Todas las Tierras y algunas organizaciones más desde un inicio no estuviéramos de acuerdo en que se constituyera una Comisión con esa composición”, dijo.

Por otra parte, el dirigente mapuche apuntó a que el informe de la Comisión “no representa una mayor novedad” y que no tiene mucho sentido, insistir, por ejemplo, en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

“El reconocimiento constitucional no tiene mayor interés para los mapuche porque el derecho internacional ha avanzado progresivamente y ha establecido un conjunto de otros derechos que en cualquier circunstancia van más allá de cualquier reconocimiento constitucional”, opinó.

Asimismo, Huilcamán disintió del discurso del Gobierno, que ha recalcado que solo se trata de una suspensión temporal de la consulta indígena. “No va a prosperar. Sería recomendable poner fin, definitivamente, en este Gobierno, a cualquier iniciativa que se derive del informe”, estimó.

“Esta es la visión de los partidos políticos de derecha, de la UDI, de RN, de los Republicanos, pero también con el consentimiento y la complicidad de la izquierda. El informe y su composición es el reflejo del colonialismo”, insistió.

A su juicio, lo que sería “recomendable” es que “el Gobierno abra un diálogo directo con el movimiento mapuche y del cual mi persona y muchos estamos dispuestos a dialogar, para buscar una fórmula fáctica, sobre cuál sería la manera de implementar estos asuntos”.

Huilcamán además se refirió al caso de la dirigente mapuche y defensora del medio ambiente, Julia Chuñil. El vocero del Consejo de Todas las Tierras afirmó que “es necesario que el Ministerio Público despliegue todas sus iniciativas, sus capacidades institucionales para esclarecer ese hecho, independientemente cuál sea verdaderamente lo sucedido”.

“Efectivamente la comunidad preocupada de la situación de la señora Julia se ha manifestado en distintos lugares y la Fiscalía posiblemente tenga alguna razón, pero no lo ha dado a conocer, sobre su lentitud. Está comprometida la vida de una persona, no es un derecho material, no es una amenaza, es una situación real de que ella hasta este momento está desaparecida y creo que sería por el bien del país, de las instituciones y de los propio mapuche y sus familias, que se esclarezca en el más breve plazo”, instó.