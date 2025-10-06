Cecilia Cifuentes desmonta el plan de Kast: recorte de US$6.000 millones es "poco viable" y despedir funcionarios no ahorra US$3.000 millones

Continúan los cuestionamos respecto a la propuesta del candidato presidencial, José Antonio Kast, de recortar US$6.000 millones del gasto fiscal en 18 meses. Este domingo, participó en el programa Mesa Central el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien señaló que su partido está dispuesto a debatir las características del ajuste fiscal y descartó una posible afectación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De acuerdo a Squella, quienes sí podrían verse afectados son los funcionarios públicos que se incorporaron durante la administración del Presidente Gabriel Boric. “Si nos hacemos cargo de esos operadores políticos que llegaron entre el 2022 y el 2024, podríamos perfectamente rebajar unos tres mil millones de dólares», aseguró.

El propio Kast afirmó este lunes que ese será el camino que tomará su eventual Gobierno para hacer recortes: “Vamos a hacer una auditoría total. Vamos a ir escritorio por escritorio, preguntándole a todos cuál es su función, desde cuándo está ahí, qué conocimientos tiene. Y le vamos a preguntar a aquellos funcionarios, de carrera, que llevan mucho tiempo y están cansados de que cada Gobierno instale a los apitutados de siempre, les vamos a decir: ‘¿Le alivió la pega? Estos cinco nuevos compañeritos que le llegaron el último año, ¿o se la hicieron más difícil?’”.

Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, rebatió los argumentos del Partido Republicano y su candidato. La secretaria de Estado insistió en que el recorte fiscal propuesto por Kast afectará el gasto social. En esa línea, instó a comparar los US$6.000 millones de dólares de ajuste “con otros grandes montos que están considerados en el gasto del Estado”.

“Estamos hablando de que, por ejemplo la PGU, cuesta seis mil 900 millones de dólares, que la Gratuidad cuesta más o menos dos mil 700 millones de dólares, que la Atención Primaria de Salud, los Cesfam, el financiamiento a los consultorios, sale tres mil 700 millones. Ahí está el gran gasto, no en uno que otro funcionario del servicio central. Y si hablamos incluso de funcionarios y funcionarias, que están en el nivel central, la gran mayoría atiende servicios públicos”, recalcó.

De acuerdo a Vallejo, “el aumento de funcionarios públicos en el nivel central, que no son 100 mil -que es una de las grandes fake news que se han instalado en este contexto, son mucho menos que eso- tiene que ver con el aumento de recursos humanos para, por ejemplo, los hospitales”, aseguró.

Asesora económica de Matthei sobre recorte de Kast: «Es poco viable»

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la economista e integrante del comando de Evelyn Matthei, Cecilia Cifuentes, afirmó que el recorte del gasto fiscal es necesario, pero “es poco viable pensar que un ajuste de esa magnitud se puede hacer en un periodo relativamente corto de 18 meses”.

La también académica de la Universidad de Los Andes explicó que en algunos casos “va a haber que modificar temas legales que pasan por el Congreso y es difícil lograr aprobación de esos temas legales en un periodo tan corto».

«Incluso si uno lo ve, por ejemplo, en términos del gasto de licencias médicas, que una vez que se termine con el abuso se va a poder ajustar, tampoco es tan fácil hacerlo en el corto plazo porque aquí hay procesos de sumario, hay procesos que son necesariamente más lentos”, mencionó.

Cifuentes también descartó que se pueda realizar un recorte de US$3.000 millones desvinculando a funcionarios públicos: “No es factible. De partida, si uno considera las contrataciones que se han producido en este Gobierno, el costo no ha sido de tres mil millones de dólares por año en términos de sueldo y además, parte de esos aumentos de contrataciones son de los Servicios Locales de Educación”, apuntó.

“Entonces, tendríamos que modificar, para poder hacerlo, la Ley de Servicios Locales de Educación. Por esto no es un proceso simple de hacer”, ejemplificó.

La economista sostuvo que, en cambio, el recorte fiscal propuesto por Evelyn Matthei “es más factible políticamente” y podría lograrse fiscalizando “el tema de entrega de beneficios a personas que no cumplen los requisitos para recibir esos beneficios, junto con además hacer un esfuerzo bien grande en lo que se llama el gasto en burocracia”.

“Se habla de un proceso gradual de reducción de gastos de 2 mil millones de dólares por año y eso no quiere decir que sea fácil, sigue siendo una meta bien exigente, pero el hecho de ser más gradual hace más factible que se logren los apoyos políticos para hacerlo”, indicó.