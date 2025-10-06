Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de abril de 2026


Conoce las llaves de octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025

El torneo entra en su etapa decisiva con duelos imperdibles entre el 7 y el 9 de octubre. Chile buscará la clasificación ante México en Valparaíso.

El torneo entra en su etapa decisiva con duelos imperdibles entre el 7 y el 9 de octubre. Chile buscará la clasificación ante México en Valparaíso.

Deportes

El Mundial Sub 20 Chile 2025 entra en su fase de definiciones con el inicio de los octavos de final, que se disputarán entre el 7 y el 9 de octubre en distintas sedes del país. Ocho encuentros marcarán la antesala a los cuartos de final, donde las principales potencias juveniles del planeta buscarán seguir en carrera hacia el título.

El martes 7, Valparaíso será escenario de una doble jornada imperdible: Ucrania vs. España a las 16:30 horas, y luego el esperado Chile vs. México a las 20:00, un choque clave para la selección anfitriona que buscará avanzar ante su público.

El miércoles 8 la acción se trasladará a Talca y Santiago, con los duelos Colombia vs. Sudáfrica y Argentina vs. Nigeria (16:30), seguidos por Paraguay vs. Noruega y Japón vs. Francia (20:00).

Finalmente, el jueves 9 Rancagua cerrará los octavos de final con Estados Unidos vs. Italia (16:30) y Marruecos vs. Corea del Sur (20:00).

Los cruces prometen jornadas de alta intensidad, talento juvenil y emoción mundialista, en un campeonato que ya se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años.

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