“Estigmatizar cierra puertas”: Gobierno presenta primera campaña nacional de salud mental en la historia de Chile

Por primera vez en la historia, el Estado de Chile lanzó una campaña comunicacional dedicada íntegramente a la salud mental. Bajo el lema “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, la iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsal), busca instalar el tema en la conversación pública y transformar la cultura del silencio en una de diálogo, comprensión y respeto.

La campaña pone énfasis en el poder de las palabras y la escucha activa como herramientas para salvar vidas. Su mensaje central es simple: hablar y escuchar puede marcar la diferencia, ya que abrir la conversación permite que más personas se atrevan a pedir ayuda. El Ministerio destaca que todas y todos pueden contribuir, desde las familias y amistades hasta los espacios educativos y laborales, generando entornos seguros para expresarse sin temor a la discriminación.

El lanzamiento coincide con una serie de avances en el ámbito de la salud mental pública. Según datos del Minsal, las muertes por suicidio en Chile no han aumentado y se mantienen estables, con una leve baja en los últimos tres años. El país registra 6,8 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra inferior al promedio regional señalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que alcanza 8,4.

Además, se ha intensificado el trabajo para reforzar de especialistas en salud mental el sistema público, tal como afirma la ministra de Salud, Ximena Aguilera, «en este Gobierno se ha hecho un énfasis muy importante en esta materia, tanto a nivel de infraestructura, como también a través de la entrega de más becas de especialidad para médicos psiquiatras».

Además, la red pública de salud ha alcanzado un máximo histórico en prestaciones de salud mental, con más de un millón de personas actualmente en control y 4,8 millones de atenciones ambulatorias anuales, superando en más de un millón y medio las cifras de 2021.

En esa línea, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, destacó que esta campaña «se enfoca en un fenómeno que se da en distintas materias de salud mental como la estigmatización y esa es un conjunto de percepciones negativas que tiene la sociedad hacia personas con problemas de salud mental».

Entre las herramientas disponibles, la campaña destaca la línea telefónica gratuita *4141, de prevención del suicidio, que funciona las 24 horas, todos los días del año.

El Ministerio de Salud subraya que el estigma sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el bienestar psicológico. Este se entiende como la atribución de características negativas a personas con diagnósticos o problemas de salud mental, lo que genera exclusión y silencio. Con esta campaña, el Gobierno busca sensibilizar, educar y fomentar la empatía, instalando el mensaje de que hablar puede ser el primer paso hacia la recuperación y la inclusión.