Expulsar reos y reducir gastos en ministerios: Matthei define cuáles serán sus prioridades si llega a La Moneda

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó 50 propuestas para sus eventuales primeros 100 días de gobierno. “Fronteras seguras”, seguridad ciudadana, eliminar las listas de espera y reducir gastos en ministerios fueron parte de los anuncios de la exalcaldesa de Providencia.

En primer lugar, Matthei llamó a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. “El drama es que muchos ciudadanos ya no le creen a nadie”, comenzó planteando y recalcando cinco ejes que tendrán sus eventuales primeros 100 días en La Moneda, en el marco de un programa que tituló #AhoraYa.

El primer eje, seguridad ciudadana, contará con un trabajo entrelazado con los alcaldes y alcaldesas. “Son los que mejor conocen su comuna y vamos a trabajar directamente con ellos con todo nuestro equipo especializado. Les vamos a mostrar cómo se pueden hacer las licitaciones de las cámaras, les vamos a asegurar que el 12 de marzo vamos a pasar el dinero para que la tengan”, señaló resaltando como ejemplo su labor en la comuna de Providencia.

Manteniendo la confianza de pasar a segunda vuelta, y por ende recalcando que comenzará a trabajar en estas medidas a partir del 17 de noviembre, Matthei aseguró que comenzarán “a juntar todos los nombres, RUT, donde viven, de todas las mujeres que están con cáncer y cuya garantía GES están pasadas de plazo”.

“Vamos a saber qué exámenes necesitan, qué tipo de cáncer tienen, quién es el médico tratante, cuáles son las cosas que requieren. De tal manera que esa primera semana de gobierno ya vamos a empezar a tratar los casos más urgentes”, indicó.

Sin embargo, las propuestas de Matthei chocan con la necesidad de recursos, razón por la que su tercer eje será el de “cortar gastos innecesarios en ministerios”. “Vamos a mirar ministerio por ministerio, todos los gastos incorrectos que se tendrán que cortar, todas las deudas pendientes que tiene cada ministerio”, aseguró la candidata opositora.

Desde el 17 de noviembre pondremos en marcha el compromiso #AhoraYa: seguridad, empleo, salud, expulsión de reos extranjeros y orden.

El trabajo no empieza el 11 de marzo, empieza ahora. Vamos a gobernar con urgencia y responsabilidad. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 6, 2025

Para ello, puso sobre la mesa el caso de las licencias fraudulentas. “Le vamos a exigir a los municipios que quieran postular a plata del Estado, que hagan lo mismo: que echen a estas personas que han usado licencias médicas falsas”, complementó Matthei, quien además aseguró que esos recursos irán destinados a “crear empleo y crecimiento” como el cuarto eje de su plan.

En tanto, su quinto pilar programático para sus eventuales primeros días en La Moneda es “identificar, con nombre y apellido, país, etc. a los 3 mil reos que vamos a expulsar”. “Los vamos a identificar uno por uno a partir del 17 de noviembre, nos vamos a empezar a poner en contacto con los gobiernos de los países de los cuales ellos vienen para ver si los aceptan. Si no los aceptan, nos pondremos en contacto con otros países que pueden recibir reos extranjeros que están en Chile”, sentenció Matthei.