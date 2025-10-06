Hombre Bomba y su apuesta con "Rumba Criolla": "Queríamos hacer un disco que se la jugara"

El cancionero latinoamericano desborda de riquezas sonoras y colores. La cumbia, el merengue y el dembow son parte de los universos explorados por Hombre Bomba, banda compuesta por Linco Viera (cantante), Andrés «Tilson» Lamadrid (acordeón y voces), Ricardo Alarcón (percusiones, batería y voces), Luis Núñez (bajo y coros) y Pablo Ubiergo (sintetizadores y coros) que, a pesar de sumar múltiples referencias en sus composiciones, dio un paso más allá en la búsqueda de posibilidades musicales.

«Mucha gente nos habla de la cumbia, pero el disco en realidad no tiene tanto de eso«, desmenuzó Núñez sobre el primer álbum de larga duración de la banda. «Es súper bailable y la gente tiende a pensar que hacemos cumbia. Pero en realidad no lo es».

De hecho, y al margen de todas estas influencias, la rumba flamenca es la columna vertebral del proyecto. De ahí que el nombre con el que bautizaron a esta placa sea, precisamente, el de «Rumba Criolla«. «Esa variedad de colores es nuestro sello», complementó por su parte Viera.

«Todos reunimos diferentes influencias. Y la de la rumba flamenca no sé si es tan común para los chilenos. No es tan común escuchar una banda que toque no explícitamente rumba, pero rumba al fin y al cabo. Eso nos gusta harto traerlo. Nos gusta harto ese tipo de baile, también los Gipsy Kings. De ahí sacamos la rapidez de sus canciones, bien prendidas», sumó el vocalista de la banda, que también es uno de los hijos del emblemático cantante uruguayo Gervasio.

«Mezclamos todo esto con cumbia y un patrón dembow, que muchos podrían decir que suena a reggaetón. La rumba criolla es eso, la unió de esa rumba que viene del antiguo continente, con todo el sazón y sabor latino que se lo adjuntamos nosotros. Lo ponemos en una juguera y sale la rumba criolla», ilustró Viera sobre este particular sonido. «No quiero decir que inventamos un estilo, pero hicimos algo novedoso, que nos gusta y que nos representa como banda«.

Algo que ambos artistas también vinculan con la identidad propia que resulta de la adaptación de diversos estilos a la escena chilena, y que termina por configurar movimientos que se diferencian de lo que suena en otras latitudes del mundo. «Yo no canto como lo hace un flamenco, un gitano, y eso ya es diferente. E igual tenemos canciones que son cumbia y son parte, para mí, de la cumbia chilena. Nos gusta mucho Chico Trujillo, grabamos una cumbia que se llama ‘Mi funeral‘, que no es de este disco y que adopta una cumbia ranchera porque también nos gusta todo lo que viene de México», aseguró Linco.

«Creo que nuestra rumba representa eso: lo cosmopolita, la fusión de todas las músicas bailables y latinas. Aunque también mezclamos la influencia electrónica», puntualizó el artista en torno al disco, que incluye colaboraciones con Juanito Ayala, Lali De La Hoz y EnSecreto.

Un disco reposado

Aunque la banda ya suma siete años de vida, no fue hasta este 2025 que su primer LP vio la luz en las plataformas digitales. Una decisión que, sin embargo, respondió a un proceso reposado de creación que incluso llevó a la banda a tomar la decisión de abandonar las presentaciones en vivo por un tiempo.

«La verdad es que no tenemos solo un método para componer canciones. Lo que sabíamos era que queríamos hacer un disco que se la jugara. Porque ya veníamos experimentando, haciendo un tema cumbia, otro medio bachata, y así con varios estilos más. Por eso dijimos ‘ya, hagamos un disco conceptual'», recapituló Viera.

«Lo único que sabíamos era que queríamos hacer un disco de rumba mezclado con todas estas influencias. Y ahí entraron canciones que traje yo con mi guitarra, hubo otras que salieron en la sala de ensayo con los chiquillos, otras que incluso se armaron netamente en el estudio. Pero todo siempre con la intención de lograr lo mejor de cada canción y aceptando cómo se dieron. Así se empezó a gestar, con un trabajo muy enclaustrado. De hecho, dejamos de tocar en vivo un rato. No sé si fue positivo o no, pero lo sentimos necesario. Así que nos encerramos hasta terminar el disco y de ahí salir a la luz. Fue un trabajo bien de conservatorio, con lupa», sumó el cantante.

Todo lo anterior, en un escenario donde igualmente surgieron propuestas que venían marinándose durante años, como fue el caso de «No prendió«. Tema que, en su nombre y algunos pasajes de su letra, hace alusión a la quema del metro durante los primeros días del estallido social del 2019.

«Las canciones no siempre se hacen también de un día para otro«, explicó Luis. «Muchas veces se vienen trabajando con el tiempo. Y claro, cuando se estuvo trabajando esa canción estaba este tema presente en las noticias. Y terminó hoy en un disco. Pero la composición estaba en una de las maquetas, debió tener como dos años, más o menos, antes de ser grabada».

«Tilson, el acordeonista, hace rato la quería hacer«, añadió Viera. «De hecho, es la canción más acordeonística del disco, donde hay un solo de acordeón. Una canción muy de Tilson, donde quería poner este tema sobre la palestra. Y a mí me pareció súper clever y adecuado, porque más allá de nuestra posición política, tampoco tiene colores lo que estamos diciendo«.

«Estamos poniendo un tema sobre el que todos nos deberíamos preguntar, y que es quién quemó el metro, por qué el gobierno actual no dice nada, el gobierno anterior no dijo nada, por qué nadie dice nada. Por qué no sale en la tele, por qué quedó ahí», añadió Linco.