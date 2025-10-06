"No puede seguir un día más": oposición argentina exige que Espert también abandone el Congreso

A menos de tres semanas de las elecciones nacionales, el diputado José Luis Espert anunció durante la tarde del 5 de octubre que renunciaba a su candidatura a la reelección por la provincia de Buenos Aires. La decisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, quien defendió su inocencia y apuntó contra una “operación maliciosa” del kirchnerismo.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió Espert en un extenso comunicado publicado en sus redes sociales.

El economista justificó su decisión por el impacto político del caso que lo vincula con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado, aunque volvió a insistir en su inocencia.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025



La renuncia de Espert ocurre tras varios días de contradicciones respecto de su vínculo con Machado: primero negó toda relación, pero luego admitió haber mantenido vínculos comerciales y que el empresario participó en su campaña de 2019.

“Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”, señaló Espert, y aseguró que demostrará su inocencia “sin fueros ni privilegios”.

El diputado sostuvo que su salida busca proteger el rumbo del Gobierno: “No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el vínculo de Espert con Machado “estaba perjudicando seriamente las propuestas políticas basadas en la libertad”, aunque aclaró que la decisión de renunciar fue “personal”.

Francos subrayó que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert”, pero que el legislador “habrá reflexionado y entendido que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria”.

El propio Milei respaldó públicamente al diputado y advirtió que: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”. En el mismo mensaje, enfatizó: “Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. LLA o Argentina retrocede”.

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

Desde la oposición piden la renuncia de Espert del Congreso

La renuncia de Espert también trajo reacciones desde el peronismo. El diputado del Frente de Izquierda Unida, Nicolás del Caño, escribió en sus redes sociales: «Supongo que el narco-diputado Espert ya tiene escrita la renuncia a su banca en el Congreso. No puede seguir un día más«.

Por su parte, la diputada del Partido Socialdemócrata Argentina, Margarita Stolbizer, escribió en su cuenta de X: «Lo bueno es que el trabajo más importante lo dejó hecho antes de renunciar: mostrarle al mundo que los libertarios que gobiernan son un rejunte de corruptos, narcos, patoteros de poca monta y malos gobernantes. No se va por ninguna operación sino porque no puede seguir sosteniendo tantas mentiras. El castigo será en las urnas y en la justicia».

Lo bueno es que el trabajo más importante lo dejó hecho antes de renunciar: mostrarle al mundo que los libertarios que gobiernan son un rejunte de corruptos, narcos, patoteros de poca monta y malos gobernantes.

No se va por ninguna operacion sino porque no puede seguir… https://t.co/Pba7ylp7op — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) October 5, 2025

Tras la renuncia de Espert a la relección, Milei adelantó que quiere en su lugar a Diego Santilli, aunque eso debe ser confirmado por la justicia electoral.