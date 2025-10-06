Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de abril de 2026


Referente mundial del ajedrez terapéutico, educativo y social expondrá en universidades chilenas

El periodista y maestro español, Leontxo García cumplirá una intensa agenda en Chile para promover el valor educativo y social del ajedrez. Dictará charlas en universidades y se reunirá con ministros y parlamentarios.

El periodista y maestro español, Leontxo García cumplirá una intensa agenda en Chile para promover el valor educativo y social del ajedrez. Dictará charlas en universidades y se reunirá con ministros y parlamentarios.

Deportes

El reconocido maestro de ajedrez, conferencista y periodista español Leontxo García, referente mundial en el uso del ajedrez con fines terapéuticos, educativos y sociales, desarrolla esta semana una completa agenda en Chile invitado por la Federación Nacional de Ajedrez (AJEFECH). Su visita busca difundir el potencial del ajedrez como herramienta formativa, inclusiva y de desarrollo cognitivo.

Este lunes 6 de octubre, García dictará una clase magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a las 15:00 horas, donde abordará las múltiples aplicaciones del ajedrez en contextos educativos. Al día siguiente, martes 7 de octubre, ofrecerá la conferencia “El poder educativo del ajedrez”, a las 9:30 horas, en la sede de la Federación de Ajedrez y el Club de Ajedrez Chile (Serrano Nº 14, Santiago). La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de las redes sociales de la AJEFECH.

La presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile, Alejandra Díaz, destacó la relevancia de la visita. “Es un orgullo que un exponente de talla mundial comparta su experiencia con nuestras universidades y participe en el lanzamiento del Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino 2025, este miércoles 8 de octubre en la Universidad de O’Higgins, en Rancagua”, señaló.

En paralelo, la agenda de García incluirá reuniones con los ministros de Educación y del Deporte, además de una exposición ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se abordará el rol del ajedrez como herramienta pedagógica y social.

Con más de cuatro décadas de experiencia difundiendo el ajedrez en medios y centros educativos, Leontxo García ha sido uno de los principales promotores de su incorporación en las escuelas de distintos países, convencido de que “el ajedrez mejora la concentración, la toma de decisiones y el pensamiento estratégico, competencias clave para la vida moderna”.

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