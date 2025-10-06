Salario vital, uso de la UF y aborto en el centro de las críticas al anexo programático de Jeannette Jara

La noche de este domingo finalmente fue publicado el anexo programático llamado “Un Chile que Cumple” que viene a complementar los lineamientos presentados a mediados de agosto por la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

Se trata de 110 páginas con 383 propuestas que fueron construidas escuchando a la ciudadanía y también a más de 180 expertos, separados en alrededor de 26 subcomisiones temáticas. Entre las propuestas, desde el comando destacan la que busca reducir en un 20% el precio de la electricidad a nivel país y la que permite subir las condiciones a las cuidadoras.

Jara, en particular, relevó que la presentación del programa entrega una señal de gobernabilidad, al demostrar un trabajo que surge de nueve partidos, a diferencia de otras candidaturas.

«Como ustedes saben, desde el 18 agosto que habían 180 medidas publicadas, ahora se complementan con este anexo relevante que da una buena señal de gobernabilidad, considerando que une mayoritariamente a los partidos políticos en Chile de toda la centroizquierda más que una sola opinión, como en el caso de otros candidatos», sostuvo.

Sin embargo, con tan solo horas de conocido el detalle, la propuesta ya ha generado resquemores. En materia económica, particularmente, por la insistencia en relación a incluir el sueldo vital de 750 mil pesos que provocó que la Confederación de la Producción y del Comercio realizara una advertencia. En conversación con Radio Cooperativa, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, sostuvo que esta medida generará mayor desempleo y hará daño a las más de 900 mil personas que actualmente buscan trabajo.

Camila Miranda, coordinadora de contenidos de la campaña de Jara, llamó a los grandes sectores económicos a tener consideración. «Quiero reafirmar el compromiso de Jeannette Jara con que todas las familias que trabajan de lunes a viernes, incluso fin de semana, reciban una remuneración justa. Eso nos parece esencial. Y, en ese sentido, queremos invitar a todas y todos que hoy día son empleadores a tener eso en consideración, sobre todo las grandes empresas que son quienes tienen mayores condiciones para retribuir», declaró.

«Sobre nuestra propuesta, la propuesta es responsable. De hecho, se hace cargo del contexto económico que vivimos y, por eso, tiene un diseño de tres dimensiones. La primera es incrementar el salario mínimo, un subsidio a las pymes porque queremos impulsarlas y hacerlas crecer y, además, una transferencia directa para completar este ingreso vital de 750 mil pesos», señaló.

También el Gobierno fue un actor que hizo parte de las críticas. Tanto el ministro de Economía, Álvaro García, como la portavoz de Palacio, Camila Vallejo, marcaron distancia respecto a la idea de limitar el uso de la Unidad de Fomento (UF), por ejemplo, evitando que se utilice en contratos de arriendos o matrículas.

«No es parte de nuestro programa ni parte del plan que tenemos de aquí al término del mandato (…). En los equipos técnicos de los ministerios correspondientes se han hecho estos análisis, a propósito del debate legislativo que se ha tenido en materia de UF, y el Ejecutivo consideró que no es adecuado avanzar en esa dirección«, aseguró.

Y, pese a que la despenalización del aborto hasta las 14 semanas -incluida ahora en el programa-, es un tema que desde la Democracia Cristiana realizaron reserva, sigue generando molestia en algunos parlamentarios. El jefe de la bancada de diputados, Héctor Barría, afirmó que el “aborto divide a las chilenas y chilenos, no suma” y que “no es bien visto que un candidato o candidata diga una cosa y después diga otra».

En respuesta, desde la directiva de la falange sostuvieron que no se restan de ningún debate y que incluso impulsarán una discusión respetuosa, pero que mantendrán un voto en conciencia cuando de materias valóricas se trata.

La secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, indicó en el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis que «no nos vamos a excluir de ese debate y sí señalamos que nosotros en relación a ese tema, respecto al programa en general del gobierno de la candidatura de Jeannette Jara, tenemos reservas, y en materias valóricas, tal cual como ha sido siempre en las definiciones de la Democracia Cristiana, no imponemos cómo debe votarse. El voto es en conciencia».