Tomás Duval, analista político: "Si Kast ha bajado, quién capitaliza es Kaiser y no Matthei"

El magíster en Ciencia Política, analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, dijo ver muy complejo que en las próximas semanas se produzca un empate técnico entre las candidaturas de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Tesis planteada por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista sostuvo: «Lo veo muy difícil. Para que se produzca eso tiene que haber un cambio en el escenario político y quedan solo seis semanas. Por tanto, me parece que si no hay un cambio muy importante en el escenario político eso es difícil porque, si miramos las encuestas post Fiestas Patrias, Evelyn Matthei lleva tres semanas con una diferencia que esta entre ocho y nueve puntos respecto a José Antonio Kast. Es decir, si Kast ha bajado en algo, quien capitaliza es Kaiser y no Matthei”.

Para el académico, entonces, «si no se produce algo distinto, si no hay un abordaje temático, conceptual o un hecho de campaña», dicho escenario es muy complejo que se pueda remover.

«A mi me parece que el espacio es muy reducido para crecer. En ese contexto, o (Matthei) marca diferencias importantes con José Antonio Kast, y ahí tiene distintas materias, o también que Kast cometa algún error. A José Antonio Kast le ha costado mucho salir de la agenda pública, es decir, los temas de seguridad, migración, etc., son parte de su agenda, pero cada vez que ha hecho una aproximación a temas sociales, bueno, ahí tiene dificultades. Por ahí hay un espacio, pero no me imagino mucho más», afirmó.

Así, señaló que: “En este escenario, en el cual la campaña va a ser mucho más dura en lo que viene, me parece que será complejo para Matthei poder crecer”.

Sobre apoyos en segunda vuelta dadas las fricciones en el proceso de la campaña, Ramírez sostuvo que “la segunda vuelta va a ser otra elección y eso es lo que uno puede visualizar”.

“Me parece que va a haber un apoyo relevante de los electores, mucho traspaso de voto, voto Kaiser se va a ir directo (…). Vamos a ver cual es el resultado electoral y cual es el peso de los partidos políticos, porque eso va a ser relevante en este escenario de segunda vuelta electoral donde José Antonio Kast va a tener que ampliar sus fronteras para obtener el 50% +1 de los votos”, explicó.

En esa línea, expuso que: «Si el resultado es muy favorable para Republicanos y los otros partidos aparecen como fuerzas pequeñas y sin mayores importancias, ahí tenemos un resultado distinto. A mí me parece que será un resultado complejo, porque va a ser un resultado importante para Republicanos, pero no esa mayoría que aspira José Antonio Kast y va a tener que construir esas alianzas, pero esas alianzas se construyen desde lo programático y también de acuerdo al peso político que cada partido tenga. Ahí la centroderecha tendrá un desafío enorme, porque vamos a ver cual es el peso de Chile Vamos».

Por último, puso el foco en los votantes obligados: «Son muy pragmáticos, anti elite, y van por sus temas muy directos. Y esos son alrededor de cinco millones, de los cuales dos o tres tomarán su decisión en la última semana. Por tanto, si alguien quiere aspirar a tener una elección importante, son ellos los que definen”.