Christiane Endler vuelve a la selección chilena luego de dos años de ausencia

La mejor futbolista de la historia de nuestro país, Christiane Endler, volverá a vestir la camiseta de la selección nacional, luego de ser confirmada en la nómina de Chile de cara al debut de la «Roja Femenina» en la Liga de Naciones, torneo que entrega cupos al Mundial del año 2027.

Endler regresa a la selección luego de dos años de ausencia. Su último partido fue en el contexto de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, evento en el que denunció una serie de incumplimientos por parte de la ANFP que la empujaron a renunciar al combinado nacional.

📋 Nómina confirmada de #LaRojaFemenina 🇨🇱 para las fechas 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL 2025-26. 👉 Estas son las convocadas por Luis Mena para enfrentar a Venezuela 🇻🇪 y Bolivia 🇧🇴. #VamosLaRojaFemenina#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/gdGVAvIEAI — Selección Chilena (@LaRoja) October 7, 2025

La ilusión por su regreso se había comenzado a generar hace algunos días cuando Endler apareció en la pre nómina de 44 jugadoras, pero todavía faltaba la confirmación para los primeros partidos ante Venezuela y Bolivia, lo que finalmente ocurrió este martes.

De esta forma, la nómina de la selección chilena para las fechas 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina quedó compuesta de la siguiente forma:

Arqueras:

Christiane Endler (Olympique Lyonnais, FRA)

Antonia Canales (Levante Badalona, ESP)

Ryan Torrero (Colo Colo)

Defensas:

Michelle Olivares (Colo Colo)

Catalina Figueroa (Fundación Albacete, ESP)

Fernanda Ramírez (Universidad Católica)

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Mariana Morales (Universidad de Chile)

Fernanda Pinilla (Club León, MEX)

Camila Saez (Bristol City, ING)

Volantes:

Karen Fuentes (Universidad de Chile)

Nayadet Opazo (Deportivo Alavés, ESP)

Gisela Pino (Universitario, PER)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Yanara Aedo (Colo Colo)

Millaray Cortés (Sevilla, ESP)

Delanteras:

Vaitiare Pardo (Universidad Católica)

María José Urrutia (Colo Colo)

Nicole Carter (Colo Colo)

Sonya Keefe (Granada, ESP)

Mary Valencia (Colo Colo)

Pamela Cabezas (Universidad Católica)