Colo Colo vence a Sao Paulo y asegura su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo femenino continúa demostrando su gran nivel en la Copa Libertadores Femenina 2025, luego de vencer por 1-0 al poderoso Sao Paulo en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina. Con este triunfo, las dirigidas por Tito Ramírez se aseguraron, con una fecha de anticipación, un cupo en los cuartos de final del torneo continental.

El duelo comenzó con un dominio inicial de las brasileñas, pero rápidamente las albas mostraron su carácter ofensivo. A los 13 minutos, Mary Valencia estuvo cerca de abrir la cuenta con un potente disparo que rozó el arco rival, mientras que Yanara Aedo también tuvo una clara ocasión a los 25’, bien contenida por la portera Carla. Sao Paulo respondió recién al cierre de la primera mitad, con un remate desviado de Aline.

En el complemento, las chilenas salieron con decisión y protagonizaron su mejor momento del partido. Valencia estrelló un remate en el palo a los 54’, pero solo cuatro minutos más tarde tendría su revancha: tras un centro preciso de Yenny Acuña, definió con categoría de derecha para poner el 1-0 definitivo.

Desde entonces, Colo Colo manejó el ritmo del juego y defendió con orden su ventaja. Aunque Bruna Calderan estuvo cerca del empate al minuto 79 con un disparo que dio en la parte externa de la red, las albas no pasaron mayores sobresaltos y sellaron una victoria histórica que las deja a un paso de los cuartos.

Ahora, el cuadro chileno enfrentará a San Lorenzo este jueves a las 20:00 horas, con la tranquilidad de saber que un empate o una victoria les permitirá clasificar de manera directa y sin depender de otros resultados.

La U empata y se jugará todo en la última fecha

En tanto, Universidad de Chile volvió a igualar sin goles, esta vez frente a Libertad, y deberá ganar en la última fecha para seguir con vida en la Copa. Las dirigidas por Carlos Véliz tuvieron claras oportunidades en los pies de Daniela Zamora y Bárbara Sánchez, pero la falta de finiquito y una decisión del VAR —que desestimó un penal sobre Rebeca Fernández— impidieron el triunfo azul.

La U definirá su clasificación ante Deportivo Cali este jueves a las 16:00 horas, en un duelo clave para mantener la ilusión chilena en el torneo continental.