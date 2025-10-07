De la parálisis al abismo: Francia y la fragilidad de un modelo que amenaza con arrastrar al continente

En Francia se vive la etapa de inestabilidad política más profunda desde la instauración de la Quinta República. Una combinación de falta de apoyos parlamentarios, decisiones impopulares y un reloj constitucional implacable mantiene al gobierno de Emmanuel Macron pendiendo de un hilo y amenaza con arrastrar a toda Europa, en un escenario que ya es frágil.

En apenas doce horas, el recientemente nombrado primer ministro, Sébastien Lecornu, pasó de anunciar su gabinete a renunciar al cargo, marcando un hecho inédito en la historia reciente de Francia.

La noche del domingo, Lecornu había presentado a su equipo ministerial, de tono continuista, pero a primera hora del lunes dimitió, confirmando el caos político que sacude al país.

Lecornu reemplazó a François Bayrou, quien había perdido de forma abrumadora la moción de confianza que él mismo presentó ante la Asamblea Nacional. Fue el cuarto primer ministro en solo veinte meses, un récord desde 1958, cuando se instauró la Quinta República.

Pero ahora Lecornu batió ese récord, se convirtió en el quinto primer ministro en dos años, y el que menos duró. Apenas veintisiete días. Un mandato efímero que refleja la magnitud de la crisis institucional que atraviesa el país.

Su perfil pragmático y conciliador parecía idóneo para una etapa de diálogo con la oposición. Sin embargo, la falta de mayorías parlamentarias hizo imposible su tarea.

El presidente Macron le había encomendado formar un gobierno de consenso, pero el parlamento francés, fracturado en tres bloques y sin una mayoría clara, ha convertido cualquier intento de aprobar leyes en una verdadera obra de geometría variable.

Desde las elecciones anticipadas e inconclusas de 2024, Francia vive una parálisis política. Ningún partido logró más del 30 % de los escaños. El bloque centrista de Macron, “Juntos por la República”, quedó atrapado entre dos fuerzas irreconciliables. Por un lado, la izquierda del Nuevo Frente Popular —que reúne a la Francia Insumisa, comunistas y socialistas— y, por otro, la extrema derecha de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. El resultado: un país ingobernable en medio de una policrisis interna y externa que golpea a la segunda economía de la Eurozona.

Lecornu asumió una misión imposible, aprobar el presupuesto nacional. El objetivo del gobierno era reducir drásticamente el gasto fiscal, pero en un contexto donde las cuentas francesas ya no calzan.

En un intento por marcar distancia de sus predecesores, prometió no recurrir al polémico artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que permite aprobar el presupuesto sin votación parlamentaria. Un gesto de buena voluntad que pretendía romper la lógica de imposición del Ejecutivo. Pero el intento fracasó, sin apoyo suficiente, no logró ni siquiera presentar su declaración de política general ante la Asamblea.

En Francia, el presupuesto debe aprobarse en un plazo máximo de setenta días, según la Constitución. Si no se vota a tiempo, el Gobierno puede adoptarlo por decreto, sin pasar por el Parlamento, para evitar un colapso financiero o un «shotdown» como el que ocurre actualmente en Estados Unidos. Sin embargo, recurrir al artículo 49.3 conlleva un alto riesgo político, pues automáticamente activa una moción de censura. Lecornu quedó atrapado entre ambos fuegos y decidió dimitir antes de enfrentar un fracaso anunciado.

El agotamiento del sistema político francés

Las razones del fracaso de Sébastien Lecornu van más allá de la aritmética parlamentaria, hay descontento dentro del propio bloque macronista, molestia por la continuidad de ministros del gabinete anterior y un creciente malestar por las medidas de austeridad que se preparaban.

Francia enfrenta una situación económica delicada, un déficit del 6% del PIB —el doble del límite permitido por la Unión Europea—, un crecimiento estancado y una deuda pública que ronda el 114% del PIB, unos 3,8 billones de euros. Sólo Italia y Grecia superan esos niveles de endeudamiento.

El país galo destina cerca de 67 mil millones de euros al pago de intereses de su deuda. Es la segunda mayor partida del presupuesto, y absorbe recursos que podrían destinarse a salud, educación o vivienda.

El gobierno se ha comprometido a reducir el déficit mediante recortes de entre 40 mil y 60 mil millones de euros, lo que ha provocado la ira de sindicatos y movimientos sociales. Cada intento de aprobar esos ajustes termina en el mismo punto, una oposición unida para bloquearlos y un primer ministro obligado a renunciar.

El Banco de Francia ha advertido que la crisis política y la incertidumbre presupuestaria ya están afectando la inversión empresarial y el consumo de los hogares.

La prima de riesgo francesa —es decir, el sobreprecio que paga el Estado para financiarse frente a Alemania, que es el país referencia— ha llegado a niveles históricos, en algunos momentos superando incluso a la italiana. Cuando esa prima sube, el Estado debe ofrecer intereses más altos para colocar su deuda. En otras palabras, cuanto más inestable es el país, más caro le resulta sostenerse. Y eso alimenta el círculo vicioso, más intereses, más gasto, más déficit.

La raíz del problema es la credibilidad. Cinco primeros ministros en dos años reflejan la imposibilidad de alcanzar un consenso político para aprobar el ajuste fiscal que Francia necesita. Los inversores temen que, sin estabilidad, el país entre en un espiral de irresponsabilidad fiscal.

A eso se suma el estilo presidencialista de Macron de concentrar el poder en el Elíseo, su resistencia a compartir poder ha dificultado la formación de coaliciones y ha puesto en evidencia una falta de cultura parlamentaria de consenso que se remonta a los orígenes de la Quinta República.

El presidente Macron, ahora enfrenta tres opciones, todas difíciles: nombrar un nuevo jefe de gobierno capaz de tender puentes, mantener un gabinete en funciones o arriesgarse a convocar nuevas elecciones legislativas. Pero los sondeos no le favorecen, de ir a las urnas, Agrupación Nacional podría alcanzar una mayoría simple o incluso absoluta.

Francia se encuentra en una encrucijada histórica, un presidente sin mayoría, un Parlamento paralizado y una ciudadanía exhausta por la inestabilidad.

La situación preocupa no solo a París, sino a toda Europa. Francia no es Grecia ni Portugal, es la segunda economía de la Eurozona y, junto con Alemania, uno de los pilares del proyecto europeo. Una crisis prolongada en Francia podría sacudir los cimientos de la unión monetaria y desatar una tormenta financiera a escala continental.

Los bancos europeos tienen una exposición de más de quinientos mil millones de euros a la deuda francesa. Si su valor cae, el golpe sería sistémico. Una recesión en la segunda economía del bloque afectaría directamente al comercio, la inversión y el crecimiento de toda la zona euro. Y si la crisis se agrava, el Banco Central Europeo podría verse obligado a intervenir para estabilizar los mercados, una medida que pondría a prueba sus propios límites y la credibilidad del euro.

Algunos analistas comparan la situación actual con los peores años de la Cuarta República, cuando los gobiernos duraban meses y el país se hundía en la inestabilidad.

Hoy, el riesgo no es solo el colapso político de Macron, sino que para el resto de la coalición y la izquierda, el escenario puede abrir el ascenso definitivo de la extrema derecha al poder y el cuestionamiento del propio modelo de bienestar francés.

Europa mira con preocupación. Mientras los países del continente recortan gasto, rearman sus ejércitos y enfrentan presiones externas —desde la guerra en Ucrania hasta las políticas de Donald Trump—, la caída de Francia podría actuar como una bola de nieve. Una que no solo arrastre al gobierno de Macron, sino que amenace la ya frágil estabilidad europea.