Feria Internacional reúne a embajadas y organismos de cooperación en la Semana Internacional de la U. de Chile

La Semana Internacional de la Universidad de Chile 2025 ya comenzó, consolidándose como un espacio de encuentro donde las ideas, las oportunidades y el diálogo en torno al quehacer internacional de la institución se abren hacia la comunidad y el mundo. Entre el 6 y el 10 de octubre, se desarrollarán actividades académicas, artísticas, musicales y culturales en el Complejo Vicuña Mackenna 20 (VM20) y en las distintas facultades e institutos de la Universidad.

Esta nueva edición se estructura en tres niveles de trabajo: Organización institucional central, coordinada desde el nivel universitario; Acciones locales, impulsadas por las facultades e institutos; y Colaboración internacional, a través de la Partners’ Week.

Durante toda la semana, se llevarán a cabo charlas, talleres, conversatorios, ferias y muestras culturales orientadas a fortalecer los vínculos académicos, culturales y de cooperación internacional de la casa de estudios con el resto del mundo.

La jornada inaugural contó con la charla magistral del profesor Thomas Schneider, Chief Executive de la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), además de la Feria Internacional, que reúne a embajadas, organismos internacionales y programas de cooperación que ofrecen información sobre oportunidades de movilidad, becas y estudios en Chile y el extranjero. La feria también incluye muestras artísticas y culturales que reflejan la diversidad de los países participantes.

En paralelo, las facultades e institutos de la Universidad han organizado en sus respectivos campus seminarios, exhibiciones y talleres, permitiendo a la comunidad universitaria acercarse a distintas dimensiones de la internacionalización desde sus disciplinas, promoviendo el diálogo y el intercambio con invitados nacionales e internacionales.

Una de las instancias más destacadas de esta edición es la Partners’ Week, encuentro que reúne a representantes de universidades socias estratégicas de América Latina, Europa y otras regiones, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y la Universidad de la República (UDELAR); además de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Tübingen y la Universidad de Hamburgo (Alemania), la Universidad de Groningen (Países Bajos) y la Università degli Studi di Trieste (Italia).

Bajo el lema “Internationalization as a Cross-Cutting Dimension of Quality”, la Semana Internacional busca fortalecer los vínculos de cooperación, proyectar nuevas alianzas y difundir experiencias en torno al papel de la internacionalización como una dimensión transversal de la calidad universitaria. Además, pone especial énfasis en la cooperación en redes, la internacionalización científica y las colaboraciones Sur–Sur, promoviendo el trabajo conjunto entre equipos internacionales y pares académicos de la Universidad de Chile.

Finalmente, en esta edición 2025, la Universidad destaca la colaboración de Latinotype, fundición tipográfica digital chilena especializada en diseño y desarrollo de fuentes. En conjunto con Recoleta, se ha creado una propuesta visual que releva el diseño tipográfico chileno, dando identidad gráfica a toda la Semana Internacional y la Partners’ Week, reflejando el compromiso de la institución con la difusión del talento nacional y la proyección internacional del diseño chileno.