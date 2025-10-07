Funcionarios públicos en vilo: reajuste de sueldos en duda y la arremetida de Kast contra el sector

Preocupación ha despertado en el mundo sindical la propuesta de congelar las remuneraciones de funcionarios públicos, que estaría contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Gobierno.

El Ejecutivo mantuvo los mismos montos del 2025 en el subtítulo de “Gastos de Personal” de todos los ministerios, pero el tradicional reajuste a los sueldos de los funcionarios aún puede concretarse, de la mano de recursos del Tesoro Público y de la negociación que se hace todos los años luego de que termina la discusión del Presupuesto.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, aseguró que “efectivamente en la Ley de Presupuestos aparecen los salarios iguales, no hay ningún incremento. Sin embargo, la Ley de Reajuste tiene otro apoyo, que es la partida número 50, que es el Tesoro Público”.

“Nosotros tenemos otra ley para negociar. Una vez que se aprueba la Ley de Presupuestos, inmediatamente nos sentamos para llegar a un acuerdo”, complementó.

Pérez afirmó que la expectativa es que en ese marco se produzca el nuevo reajuste al sector público, pues a su juicio, la idea de congelar las remuneraciones, “es una mala iniciativa, pésima señal también para el efecto de lo que significa dinamizar la economía”.

«Esperamos que con el Gobierno efectivamente podamos dialogar. No creo que esto lo mantenga, porque si lo mantiene y la Ley de Reajuste dice que no hay reajuste, igual que el Presupuesto, ahí estamos con problemas”, advirtió.

Kast y su arremetida contra los funcionarios públicos

El dirigente sindical además se refirió a la postura expresada por el candidato presidencial, José Antonio Kast, sobre el empleo público. El abanderado del Partido Republicano ha señalado que la mitad de su recorte fiscal de US$6.000 millones se hará posible despidiendo a funcionarios públicos incorporados durante este Gobierno. Según él, dichos empleados son 100 mil, mucho más de lo que calcula la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Para José Pérez, la propuesta de Kast pone en evidencia “su verdadero rostro”. “No le importan las y los trabajadores. No le importa que quienes ejecutamos la política pública del Gobierno de turno tengan trabajo decente”, acusó.

El presidente de la ANEF además apuntó a los efectos prácticos que podría tener desvincular a los funcionarios públicos, quienes, explicó, “no tienen estabilidad en el empleo”. “Él debería saber, como exdiputado y político de carrera, que el 70% está a contrata y cuando despiden a alguien a contrata no tiene derecho a indemnización y cuando está cesante, no tiene seguro de cesantía”, observó.

“Yo no sé con quién va a ejecutar la política pública si despide a más de la mitad de los funcionarios públicos. ¿Quién va a hacer el trabajo?”, cuestionó.

En el mundo político, las críticas al recorte fiscal de US$6.000 millones de Kast, han sido transversales, así como también las dudas sobre la desvinculación de funcionarios públicos y el cuestionamiento a las cifras de Dipres.

La diputada de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón, estimó que se trata de “una técnica política para desviar los temas”.

“Efectivamente un funcionario mal evaluado tiene que salir, de eso no existe ninguna duda, pero ellos lo que dicen es que van a hacer una auditoría después para ver exactamente la cifra de funcionarios que entraron. A mí me parece que eso es impresentable y es mentirle a la gente”, aseveró.

De acuerdo a Ossandón, “lo que está haciendo Kast, en vez de decir exactamente cuáles van a ser los programas sociales que ellos van a recortar, es tirar la pelota afuera, al córner y en el fondo, evita y elude responder a las preguntas que realmente nosotros y todo el mundo quiere saber”.

De manera similar, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, indicó que Kast se “ha ido atrapando solo en un problema, luego de haber hecho una promesa grandilocuente de recortar US$6.000 millones”.

Coublé instó al candidato a “presentar pruebas” de sus acusaciones a la Dipres, que se relacionan con que este organismo no llevaría un registro fidedigno de la cantidad de funcionarios públicos.

El frenteamplista remarcó que: «La Dipres no es que agarra, hace sus informes y nadie los revisa. Los revisa el Consejo Fiscal Autónomo, los revisan los inversores internacionales que les interesa saber cómo están las finanzas públicas”.

A lo anterior, Coublé agregó que “ver la cantidad de personas contratadas por el Estado no es tan difícil”. “Cada uno de los ministerios por transparencia tiene a su personal de planta, su personal a contrata, su personal a honorarios, público, con sus remuneraciones; y por otra parte, en la Ley de Presupuestos, subtítulo 21, indica cuánto se gasta en gastos de personal. Es cosa de cruzar esas dos cosas”, señaló.