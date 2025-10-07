Grau celebra proyección de crecimiento del Banco Mundial para Chile: "Se traducirá en mejores empleos y alza de salarios reales"

En un nuevo informe, el Banco Mundial revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía chilena, proyectando un avance del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,6% para 2025, una cifra superior al 2,1% que había estimado en junio. Para 2026, la entidad anticipa una expansión de 2,2%.

El optimismo del organismo se enmarca en un contexto regional donde se espera un crecimiento promedio de 2,3% el próximo año y de 2,5% en 2026. Para Chile, el reporte señala que el país “se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”.

Al conocerse los datos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la noticia como positiva para el país y aprovechó de destacar el desempeño de la economía medida por habitante.

“Una buena noticia para el país”

El titular de Hacienda destacó que la revisión al alza de las proyecciones de crecimiento de Chile para este año 2025, pasando de un 2,1, que es lo que señalaba en el informe anterior a un 2,6, es «una buena noticia para el país».

“Este 2,6 de proyección de crecimiento para el 2025, está por sobre incluso de la proyección que hemos hecho desde el Ministerio de Hacienda, que es un crecimiento de 2,5”, subrayó.

El secretario de Estado utilizó la proyección más conservadora del Gobierno para realizar un cálculo sobre el crecimiento per cápita, el cual considera el crecimiento económico descontando el aumento de la población.

“Si se cumpliera este 2,5 de este año, que es conservador respecto a lo que plantea el Banco Mundial, explicaría que el crecimiento per cápita de nuestra economía durante la administración del presidente Boric sería de 1,3%”, afirmó el ministro.

Posteriormente, contextualizó esta cifra con datos anteriores: “¿Cómo se compara esto respecto a lo que ocurría con anterioridad? El crecimiento per cápita entre el año 2014 y el año 2021 fue de 0,6%. Es decir, estamos teniendo un crecimiento per cápita durante esta administración que es un poco más del doble de lo que era en los años anteriores”.

Consistencia con las proyecciones locales

La visión optimista del Banco Mundial encuentra eco en las últimas proyecciones del Banco Central de Chile. En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el instituto emisor revisó al alza varias variables clave de la actividad. La demanda interna fue ajustada de 3,2% a 4,3%; la inversión de 3,7% a 5,5%; el consumo total de 2,6% a 3%; y el consumo privado de 2,2% a 2,7%.

La entidad bancaria explicó que los datos de la demanda interna han sido más dinámicos de lo anticipado, con una inversión que se aceleró en el segundo trimestre, impulsada en gran medida por grandes proyectos, condiciones financieras más favorables y una mejora en la confianza empresarial.

Sobre este punto, el ministro Grau conectó ambos informes: “Estas son buenas noticias para el país que reafirma también lo que planteó el Banco Central en su IPOM, que señala que tanto el crecimiento, la demanda en términos generales y la inversión en particular está presentando un dinamismo relevante durante este año”.

El optimismo de Grau para al futuro

El titular de Hacienda también se refirió a los beneficios concretos que este dinamismo económico podría traer para las familias. “La inversión va a crecer más con más de un 5% este año y eso estamos convencidos si trabajamos duro, si aceleramos todo lo que está pendiente, estamos convencidos que va a implicar mejores empleos, reducir las tasas de desempleo y también seguir el alza de salarios reales que hemos tenido el último tiempo”, aseguró.

Para finalizar, el ministro Grau reiteró su compromiso con el cumplimiento de estas expectativas: “Así que buena noticia desde el Banco Mundial y vamos a seguir trabajando duro para que estas buenas proyecciones se concreten”.

El Banco Mundial, en su reporte, también destacó el rol del emprendimiento en economías como la chilena, señalando que la creación de nuevas empresas juega un «papel esencial en la generación de dinamismo económico», lo que añade otro factor de optimismo para el mediano plazo.