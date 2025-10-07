“Hay un candidato que ha decidido pelear con todos”: el paso al frente del comando de Matthei contra Kast

El comando de Evelyn Matthei dio un paso al frente en la arremetida contra el candidato republicano, José Antonio Kast. Tras la habitual reunión del comité político que reúne a dirigentes de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, distintas vocerías salieron a cuestionar las reiteradas ausencias del republicano a programas de televisión y conversatorios presidenciales.

Uno de ellos, de hecho, ocurrirá este miércoles, organizada por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio. “¿No quiere debatir respecto a problemáticas de mujeres?”, cuestionaron incluso esta mañana desde el comando, en línea con lo que hace unos días señalaba su candidata respecto a que un eventual gobierno de Kast sería un «retroceso» para los derechos de las mujeres.

El senador y coordinador político del comando de Matthei, Juan Antonio Coloma, llamó a Kast a dejar de huir de los debates y a atreverse a enfrentar a la prensa.

«Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cómo cómo va a enfrentar los problemas cuando sean problemas complejos, si no se enfrenta a los periodistas?”, planteó.

Así, los emplazamientos encontraron la respuesta de José Antonio Kast. En su alocución, apuntó a una cierta inconsecuencia por parte de la abanderada. «¿De cuál Matthei estamos hablando? ¿De la que me apoyó en la pasada segunda vuelta o la que dijo que yo podría administrarle sus bienes?», cuestionó en conversación con Tele13 radio.

Al respecto, luego de participar de un conversatorio organizado por The Clinic y Hagámonos Cargo, la exalcaldesa no bajó el tono y declaró: «Me pasa que hay un candidato que ha decidido pelear con todos. Yo en realidad estoy más bien en el tema de hacer propuestas, de que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio, que vamos a poder sacar adelante la economía, que vamos a poder sacar adelante la seguridad y la inmigración. Así que si quiere pelear, yo por lo menos no estoy».

Desde el Partido Republicano, en tanto, afirmaron que el foco está en llevar la campaña tanto presidencial como parlamentaria a lo territorial, a diferencia de lo que hacen otras candidaturas.

El diputado Agustín Romero sostuvo que “no veo mucha presencia de los candidatos presidenciales, salvo lo que estamos haciendo nosotros como republicanos, donde la presencia de nuestro candidato junto con la candidatura parlamentaria es muy intensa. Y, en eso, nosotros nos vamos a concentrar. Estamos viendo lo que hacemos nosotros. En lo personal, no me importa lo que hacen las candidaturas del lado”.