Lagos Weber (PPD) por campaña de Kast: "Así comenzó Trump y así comienza la derecha más reaccionaria"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara, se refirió a la discusión del Presupuesto 2026 y la carrera presidencial. El parlamentario apuntó a que la candidatura de José Antonio Kast erosiona la legitimidad institucional del país.

“Pone en entredicho toda nuestra institucionalidad (Kast), que tiene mucho que mejorar, yo lo tengo claro (…) pero ponernos todo en tela de juicio, es como pensar que nuestro país está en el suelo, yo no puedo aceptar eso y creo que tenemos que revelarnos ante eso, revelarnos democráticamente”, cuestionó Lagos Weber.

Sobre el debate de la Ley de Presupuesto 2026 y las críticas a la exclusión de la llamada glosa republicana, mantuvo sus cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo. “Creo que no fue una buena idea y como no se socializó antes, cayó muy mal y genera un problema, vamos a volver a lo que teníamos antes, para ser bien franco”, adelantó.

En este debate presupuestario, el Ejecutivo consideró fijar las dietas, gastos de oficina y personal de los expresidentes de la República como “ley permanente”, que consideraría que no estén sujetas a los presupuestos anuales, lo que fue criticado por la oposición como un “blindaje” para beneficiar al Presidente Gabriel Boric. Al respecto, el senador planteó que: “Si algunos en la derecha ven que este presupuesto está diseñado para que sea funcional a un eventual retorno o liderazgo de Gabriel Boric como expresidente (o si), la derecha está asustada con la elección subsiguiente, quiere decir entonces que están re mal para esta, porque veo que es un salto muy grande esa interpretación”.

En cuanto al emplazamiento del Presidente Boric en Cadena Nacional al recorte propuesto por el candidato José Antonio Kast, el senador sostuvo que: “Una primera aproximación es decir, ‘el Presidente no debería haber dicho lo que dijo respecto de la candidatura de Kast, porque es un espacio republicano, democrático, no puede usarlo para para criticar‘”.

En esa línea, Lagos Weber apuntó a que “alguien podrá discutir la forma» en que el Jefe de Estado realizó dichas declaraciones, pero puso en cuestión qué es lo que es más dañino para la democracia, que una autoridad política como el Presidente de la República aborde el debate nacional o que una candidatura a La Moneda ofrezca «propuestas a los chilenos que no son realistas».

El parlamentario aseguró que Kast solo ha explicado, respecto a la rebaja de los US$6000 millones en 18 meses, que “lo va a hacer US$3000 millones vías administrativas y US$3000 millones vías legislativas».

«O sea, no lo va a rebajar él, lo va a rebajar el Parlamento, le va a pedir a los parlamentarios que digan a qué santo hay que desvestir. Lo más preocupante es que José Antonio Kast dice (…) que todas las cifras que tiene el gobierno son mentirosas, que no les cree nada, ninguna cifra. A los informes de la Dirección de Presupuestos no les cree lo que dicen sobre el número de empleos públicos”, detalló.

“Yo digo lo siguiente, si una candidatura presidencial comienza a poner en duda todo nuestro aparato institucional, todo, que puede tener muchas cosas que mejorar. ¿Qué cree que se va a encontrar si es que llega a ser presidente de Chile por parte de la oposición? O sea, esa es la destrucción del Estado, es la destrucción de la institucionalidad chilena. Así es esa campaña, una campaña en que solamente basta decir que alguien miente y con eso ya es prueba suficiente, porque lo dice él, así comenzó Trump y así comienza la derecha más reaccionaria. Entonces, esta elección es bien seria”, sentenció.

En línea con lo anterior, aseguró que: “Lo más grave es que pone en entredicho toda nuestra institucionalidad, que tiene mucho que mejorar, yo lo tengo claro. Hay casos de irregularidades, hay ineficiencia, que puede haber mejoras en el Estado, no me cabe ni una duda, pero ponernos todo en tela de juicio, es como pensar que nuestro país está en el suelo, yo no puedo aceptar eso y creo que tenemos que revelarnos ante eso, revelarnos democráticamente, movilizarnos democráticamente y haciendo ver que esta segunda vuelta presidencial, que a todas luces va a ser Jeannette Jara y José Antonio Kast, al parecer, hay dos opciones nítidas muy distintas. Muy distintas”.