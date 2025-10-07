"Pequeño signo de esperanza": expertos analizan complejas negociaciones que buscan poner fin al conflicto en Gaza

Este 7 de octubre se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel, que dejó mil 219 personas muertas y 251 secuestradas. De ellas, 48 aún permanecen en manos de la milicia. La acción fue catalogada como Gilberto Aranda como “una de las mayores tragedias después del holocausto” para Israel.

El 7 de octubre de 2023, el grupo islamista Hamás llevó a cabo un ataque sorpresa y a gran escala contra Israel, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y una incursión terrestre de militantes armados. A dos años de este ataque y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional Guillermo Holzmann catalogó como una “tragedia” la incursión de Hamas.

“Fue un ataque a mansalva sobre la comunidad israelí, planificado con el objetivo de generar una situación de terror máximo y establecer una posición política por sobre Israel. El asesinato de más de mil 200 personas y la toma de rehenes marcó un punto de inflexión muy profundo en el propio Israel, en su interior y en su respuesta posterior. Netanyahu vio aquello como un ataque directo de un grupo terrorista, y eso se transformó en una provocación que ha significado dos años de tragedia humanitaria”, puntualizó el analista.

Sobre la respuesta israelí, Holzmann detalló que: “Desde octubre en adelante, y particularmente hasta diciembre de 2023, Israel se sumió en las implicancias emocionales de esa acción. Netanyahu, apoyado por una ultraderecha interna, fijó objetivos concretos: eliminar completamente a Hamás, neutralizar a Hezbolá, Irán, Siria e impedir el financiamiento de Hamás. Ese fue su plan de guerra, una respuesta defensiva que, al inicio, contó con comprensión internacional bajo el argumento del derecho a la defensa”.

“Sin embargo, desde inicios de 2025 la tragedia humanitaria se volvió inocultable. Aparecen dos visiones: una, ideológica, que habla de genocidio, y otra, política, que califica la respuesta como desproporcionada. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional y el apoyo de países, incluso de Chile, a esas investigaciones, marcaron un cambio. Los aliados occidentales comenzaron a tomar distancia, y Netanyahu asumió el aislamiento, señalando que Israel podía sostenerse por sí mismo en lo alimentario, sanitario y militar”, complementó.

Consultado sobre el ataque realizado por Israel en Doha para asesinar a miembros de Hamás quienes estudiaban una propuesta de cese al fuego, el analista aseveró que ese fue un segundo punto de inflexión: «Logró algo que parecía imposible: que el mundo árabe coincidiera en la necesidad urgente de terminar el conflicto, por temor a una escalada regional. Eso permitió la formulación de los 20 puntos que hoy definen una hoja de ruta con etapas concretas, partiendo por el intercambio de prisioneros y el desarme de Hamás».

Respecto a la nueva ronda de negociaciones que comenzaron este lunes en Egipto, Holzmann afirmó que «si funcionan, lo más probable es que Netanyahu no pueda seguir en el poder. La división interna en Israel lo obligaría a renunciar, abriendo el debate sobre sus responsabilidades políticas y eventualmente judiciales. Más allá de eso, todo dependerá de si Hamás cumple los acuerdos, porque ya hay facciones, como la Yihad Islámica, que los rechazaron».

Una de las mayores tragedias después del holocausto

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales, Gilberto Aranda, sostuvo que las negociaciones entorno a la propuesta de Trump no son una línea al final del camino, sino que “se trata de una luz tenue».

En esa línea, llamó a mirar con cautela las negociaciones «por todas las dificultades y riesgos que conlleva, por lo gradual que implica un tránsito de una tregua que no se alcanza, hacia un acuerdo de paz más permanente. Eso tiene tiempo, implica generar confianzas que hoy día están en el suelo al igual que la infraestructura de Gaza y toda la matanza que ha ocurrido en ese espacio, particularmente a civiles”.

En torno al 7 de octubre, Aranda manifestó que el ataque de Hamás “es probablemente una de las mayores tragedias después del holocausto” y que después de eso “hay un estado de beligerancia, donde uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, se enfrenta a un espacio muy reducido, donde casi 2 millones de personas viven en forma hacinada y que deviene en esta masacre de hoy día, más de 67 mil personas, la mayor parte civiles”.

“Es un recuerdo trágico, es un recuerdo de lo que venía después. Hoy día, parte de occidente, sus periferias y el sur global, sino completamente en su gran mayoría, están conmovidos por esta situación de dos años de destrucción sistemática de Gaza, con una población que fue amenazada en algún momento. Hoy día este principio de acuerdo de paz, que no es probablemente ideal, brinda alguna posibilidad de, al menos, retomar el diálogo”, indicó.

Las negociaciones en Egipto

En conversación con la última edición de Política en Vivo, el analista internacional Raúl Sohr calificó como un “pequeño signo de esperanza” el inicio de las negociaciones entre Hamás e Israel en Egipto, aunque advirtió que el proceso “entra en una etapa crítica”.

“La situación era tan caótica, tan desesperada, que aunque hay una pequeña luz de esperanza, es mucho más de lo que teníamos hace algún tiempo” y advirtió que estos periodos “son los más peligrosos”, ya que “cuando ambos bandos deben hacer concesiones buscan en el último momento alguna ventaja”.





Sobre Hamás, afirmó que la organización “ha tenido pérdidas enormes” y que “no es lo mismo reponer sobre la marcha que tener cuadros formados”. En ese sentido, en cuanto a la entrega de rehenes, explicó que “el temor de Hamás debe ser que una vez que los entregue no les queda nada con qué negociar”.

Respecto al trasfondo político, sostuvo que Israel intenta evitar cualquier discusión sobre un Estado palestino. “Netanyahu lo ha dicho con todas sus letras: no va a haber un Estado palestino”, recordó.

Pese a las dudas sobre el papel de Estados Unidos y Donald Trump, Sohr señaló que muchos gazatíes “solo quieren que esto termine», pues «cualquier cosa que venga no puede ser peor de lo que están viviendo”.