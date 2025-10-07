Presidente Boric lanza Plan de Acción 2025-2026 para prevenir y combatir incendios forestales

Este lunes, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales, en una actividad que reunió a cerca de sesenta brigadistas y representantes de diversas instituciones, entre ellas CONAF, SENAPRED, Bomberos de Chile, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y CORMA.

El plan busca preparar al país para la temporada de altas temperaturas, periodo en que aumenta el riesgo de incendios, a través de una inversión superior a los $160 mil millones destinados a prevención, mitigación y control. Incluye medidas como el reforzamiento de personal, aeronaves y maquinaria, la coordinación entre entidades públicas y privadas, la cooperación internacional y programas de prevención ciudadana, como “Comunidades Preparadas frente a los incendios forestales”.

Durante la jornada, el Presidente —acompañado por la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca; y la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián— saludó a los brigadistas y recorrió la maquinaria dispuesta en el aeródromo. También visitó el Puesto de Mando PUMA de CONAF, que permite monitorear en tiempo real los incendios mediante herramientas tecnológicas de alta precisión, y el centro de operaciones de emergencia de SENAPRED.

En su discurso, el Mandatario recalcó la responsabilidad compartida en la prevención de incendios, señalando que “nuestro país cuenta con más de 160 mil millones de pesos para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales a través del Plan de Acción 2025-2026”. Asimismo, enfatizó que “la prevención es un deber y una responsabilidad compartida, porque el 99% de los incendios son por causa humana”.

Boric advirtió que “quien actúe de manera irresponsable o quien sea pirómano y trate de generar incendios, sepa que toda la fuerza del Estado va a caer sobre él, no va a haber impunidad”, y destacó el fortalecimiento de las capacidades de respuesta, señalando que se han mejorado las capacitaciones y los estándares de selección de brigadistas, además de optimizar la coordinación entre las instituciones.

El Presidente cerró con un llamado a la ciudadanía: “Por favor, cuidémonos todos. Podemos evitar los incendios; cuando se desata, ya es muy tarde para lamentarse. El Estado ha hecho todo lo que está a su alcance, pero dependemos de cuidarnos entre todos”.

Por su parte, la ministra Ignacia Fernández destacó los avances en recursos y capacidades logrados en los últimos años. “Para la temporada 2021-2022 había un presupuesto disponible de $75 mil millones. Hoy contamos con más de $160 mil millones, lo que representa un incremento superior al 110%. Pasamos de 252 a 319 brigadas, y de 62 a 77 aeronaves. En materia de prevención, los equipos técnicos aumentaron de 155 a 229 personas, un 48% más”, precisó la secretaria de Estado.