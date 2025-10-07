Senadora Provoste expresa preocupación por presupuesto de Educación 2026

La senadora Yasna Provoste se refirió al presupuesto de educación 2026 y manifestó que “nos preocupa que tengamos menos recursos para la educación inicial y para los programas de apoyo escolar de la Junaeb; porque tendrá impacto en el desafío de mejorar la calidad educacional”.

En el marco de la discusión de la partida de Educación en la cuarta subcomisión Mixta de Presupuesto, la parlamentaria argumentó que “volver a crecer requiere un elevamiento de la calidad educativa tanto a nivel escolar como superior, lo que requiere no debilitar a la educación inicial como se está haciendo en este Presupuesto 2026 y espero que logremos en el Congreso Nacional un acuerdo transversal para no recortar recursos a los programas de apoyo escolar de Junaeb y a la educación inicial vía Junji, Integra y VTF’s”.

Provoste calificó de preocupante que en la educación superior, donde se cierran algunos programas, otros disminuyen y otros crecen como la gratuidad en la educación superior en 7,1%, finalmente dan un incremento de 1,9% en el presupuesto para este nivel educativo.

Además, la representante de Atacama comentó que “el presupuesto 2026 del Mineduc es de continuidad, ya que solo crece 1% (equivale a US$ 17.559 millones y es alrededor del 4,7% del PIB), lo que nos ubica como un país que tiene una alta inversión en Educación”.

“Por tanto, el desafío que tenemos en los próximos años es optimizar esta inversión educativa para que genere una mayor calidad educativa”, complementó.

Asimismo, señaló que “para 2026 el presupuesto del Mineduc presenta una fuerte expansión en personal (41,5%, producto —principalmente— de traspasos de nuevos SLEPS que significan $833.000 millones adicionales al ítem 21) con una fuerte caída de transferencias corrientes que significan programas hacia la comunidad que caen en $476.000 millones, una rebaja del 3,5% en relación a 2025; caída también en las iniciativas de inversión en -4,4% y las transferencias de capital que caen 26,2% en presupuesto 2026, pasando de $275.000 millones a $203.000 millones para el próximo año, especialmente a nivel de los SLEPS”.

La senadora detalló que las transferencias corrientes hacia actores educativos este año eran el 83,1% del presupuesto ministerial y con esta propuesta para 2026 caen al 78,5% del presupuesto.

“En el caso de Junaeb y los programas de apoyo escolar, caen los programas Salud Escolar en -15,4% con $6.700 millones menos para 2026, y Becas y Asistencialidad Estudiantil cae -2,4% con $11.900 millones menos, lo que significa reducir programas sociales relevantes en Junaeb que han ayudado a construir una educación con más equidad en las últimas décadas”, puntualizó.

Finalmente, la senadora planteó que el Presupuesto de Educación 2026 debe ayudar a mejorar la calidad de vida del país y de las comunas de Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Copiapó, Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen.