UDI recurre al CDE por caso Bernarda Vera: oficialismo critica acciones para “desacreditar violaciones a los DD.HH.”

Continúa la arremetida de la derecha, en especial de la bancada parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por el caso Bernarda Vera. La semana pasada presentaron una denuncia contra quienes resulten responsables por “presunta comisión de delito al no informar” la aparición de Vera en Argentina, apuntando contra el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Así, este lunes acudieron al Consejo de Defensa del Estado.

Los diputados de la UDI Jorge Alessandri, Flor Weisse y Daniel Lilayu entregaron una carta en la que insistieron en su principal argumento para pedir que se investigue el caso: un eventual fraude al fisco por la entrega de pensión a la hija de Bernarda Vera. “Los beneficios en cuestión fueron otorgados en virtud del principio de buena fe y la confianza depositada en los testimonios, que no requerían una verificación exhaustiva”, reza la carta entregada al CDE.

Por lo anterior, los parlamentarios opositores buscan que la entidad realice una investigación para determinar “si los beneficios otorgados en este caso fueron obtenidos de manera fraudulenta o sin causa legítima” y que, de confirmarse, el CDE pueda ejercer “las acciones judiciales pertinentes”.

Es más, la diputada Flor Weisse, tras la reunión con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, insistió en que “son recursos económicos que le hacen falta a los chilenos, tenemos que ser cuidadosos con los pesos que se malgasten como es este caso”. Además, Weisse adelantó la búsqueda de firmas para iniciar una Comisión Especial Investigadora en el Congreso Nacional.

Por su parte, quien ha encabezado la ofensiva de la derecha, el diputado Jorge Alessandri, afirmó que las acciones de los últimos días van más allá de los derechos humanos. Y que el objetivo es cuidar los dineros de este tipo de beneficios estatales, junto con que se detenga el pago hacia la hija de Bernarda Vera.

“No podemos entender cómo desde mayo se sabe que esta persona es Bernarda Vera, está con vida, no hay causa legal, y a nadie se le ha ocurrido levantar una bandera para detener el pago en adelante”, cuestionó Alessandri, quién sostuvo que se debe evaluar si había dolo o no de los familiares.

Mientras, consultado por CNN Chile, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, declaró que como Gobierno han puesto todos los antecedentes al tanto de la justicia y que “no corresponde que nosotros recurramos al CDE”.

“La justicia tiene que determinar si esta persona efectivamente se encuentra viva o sigue formando parte de la nómina de detenidos desaparecidos”, manifestó.

Asimismo, Gajardo cuestionó la posible creación de una Comisión Especial Investigadora: “Este caso de ninguna forma podría implicar poner en duda los detenidos desaparecidos y el negacionismo que lamentablemente han levantado (…). Están preocupados de este caso para poner en duda lo que ocurrió en la dictadura militar”.

Crítica a la UDI

Desde el oficialismo han cuestionado el discurso de la derecha, al plantearse de fondo un cuestionamiento al Plan Nacional de Búsqueda y a la existencia de detenidos desaparecidos a partir de este caso específico.

En conversación con nuestro medio, la diputada del Frente Amplio y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, acusó a la UDI de generar “ruido” a partir de este caso y lamentó cómo estas acciones afectan a la búsqueda de verdad y reparación.

Fries explicó que el caso tiene “algunos antecedentes que no son finales respecto de Bernarda Vera, en la medida que hay un alcance de nombre que el gobierno no ha podido concretar en términos de si responde verdaderamente a esa persona”.

“Sabemos también que la familia durante años no ha tenido ningún vínculo con esta persona y que la creían definitivamente desaparecida. Y lo que quiere la UDI una vez más es confundir a la ciudadanía, desacreditar las violaciones a los derechos humanos y con ello es atentar contra lo que ha sido un camino largo y doloroso, no solo de agrupaciones, sino que de una sociedad que todavía tiene memoria sobre lo sucedido”, expresó la parlamentaria.

Por lo anterior, también planteó que recurrir al Consejo de Defensa del Estado “no tiene nada que ver, porque hasta ahora no hay elementos que permitan sostener que hay un fraude al fisco”.

Irresponsable y de un aprovechamiento político que ya es marca registrada de la derecha. Se está investigando, no hay que saltar a conclusiones sin pruebas. Se aprovechan para relativizar y negar violaciones a los DDHH durante la dictadura, que son una verdad histórica de Chile. https://t.co/ryFWjl4StW — Lorena Fries (@lorenafriesm) October 7, 2025

Además, Fries apuntó a que “lo que no ve la UDI es que por otro lado se han producido casos de personas que no están incorporadas en el Informe Rettig”. “Esto porque gracias al Plan Nacional de Búsqueda se pueden identificar situaciones como la de Bernarda Vera, como también hechos que hacen que haya personas detenidas desaparecidas pero que no fueron parte de la nómina Rettig”, aseveró.