“Aguanta, Chequea y Comparte 2025”: Gobierno refuerza combate contra la desinformación con nueva campaña

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, encabezó este miércoles el lanzamiento de la campaña “Aguanta, Chequea y Comparte” en su versión 2025, iniciativa que busca fortalecer la convivencia democrática frente al avance de la desinformación en redes sociales y plataformas digitales.

La actividad se realizó en el Espacio del Buen Vivir de Pudahuel, junto al subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz, y el alcalde de la comuna, Ítalo Bravo. La titular de Gobierno resaltó la relevancia de impulsar este tipo de instancias, en un contexto donde la desinformación se expande con rapidez.

“Es una campaña muy importante para proteger la convivencia democrática en tiempos donde a través de redes sociales, a través de internet, de las plataformas digitales, lamentablemente se comparte demasiada información falsa o como se conoce, fake news”, mencionó.

La secretaria de Estado explicó que la versión 2025 busca difundirse de manera orgánica a través de redes sociales y las comunidades. “Es una campaña austera, con una canción en versión cumbia que busca dar herramientas para enfrentar este fenómeno. Combatir la desinformación debe ser un compromiso de todos y todas, con alegría, pero con mucha responsabilidad”, enfatizó.

La actividad contó con la participación de niños, niñas y personas mayores vinculados a medios comunitarios de Pudahuel como Voces del Barrio y Nuestro Mejor Momento. “Son los periodistas del futuro y están comprometidos en hacer un periodismo responsable siempre verificando. Eso nos da esperanza en una sociedad más comprometida con la democracia y la verdad”, afirmó.

En ese mismo sentido, el subsecretario Díaz sostuvo: “En el Gobierno abordamos la desinformación con seriedad, porque es una de las principales amenazas para la democracia y las sociedades libres. En esta misma línea, solo en lo que va de 2025, hemos realizado 26 Diálogos de Ciudadanía y Alfabetización Digital en 15 regiones, impactando a cerca de 900 personas”.

Por su parte, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, valoró que el lanzamiento de la campaña se desarrollara en la comuna y remarcó la necesidad de fortalecer la educación ciudadana frente al consumo de información en medios y redes sociales.

“Democratizar el acceso a la información todavía más, también la educación respecto a poder discernir, discriminar la veracidad de la fuente, la veracidad propia de la información y los objetivos que tiene, nos parece importante”, expresó.

Así, vinculó la campaña con el trabajo local en alfabetización digital impulsado por el municipio, que ha beneficiado a más de 2 mil 500 vecinos y vecinas, especialmente adultos mayores.

En relación con otras políticas de Estado en esta materia, la vocera advirtió el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos, incluyendo imágenes de connotación sexual, y el funcionamiento de granjas de bots que instalan mensajes sistemáticos en redes sociales.

En ese contexto, destacó el proyecto de ley de violencia digital que busca sancionar el uso de deepfakes que vulneren la indemnidad sexual. “La construcción colectiva requiere también de confianza y la confianza se genera a través de información veraz, basada en evidencia y eso es clave”, insistió.

El video de la campaña muestra espacios cotidianos en los que transita la ciudadanía, como la feria, el barrio o el transporte público, acompañado por una cumbia original titulada “Aguanta, Chequea y Comparte”, interpretada por el actor José Antonio Raffo. Asimismo, la campaña incluye gráficas inspiradas en los tradicionales carteles de feria de nuestro país.