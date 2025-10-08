Caso Nabila Rifo: Gobierno anuncia que apelará al fallo que dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega

El caso de Nabila Rifo sufrió un reciente giro. La Corte de Apelaciones de Coyhaique concedió la libertad condicional a Mauricio Ortega, quién estaba condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión en contra de Rifo en mayo de 2016.

Una comisión de jueces, que revisaron las postulaciones de 35 internos que buscaban la libertad condicional, permitieron que Ortega accediera al beneficio. Según el informe judicial, el agresor de Rifo presentó una “conducta intachable”, pese a que un informe desfavorable desde Gendarmería no recomendaba su libertad.

Ortega había sido condenado a 25 años de cárcel en 2017 tras la agresión en la que Nabila Rifo perdió ambos ojos. No obstante, su pena se rebajó a 18 años de cárcel al desestimarse el delito de femicidio frustrado.

Frente a esta situación, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó que ya instruyó a la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, para apelar al fallo judicial. “Para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe”, aseveró la secretaria de Estado.

“Hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”, detalló la ministra Orella al respecto.

Ante la decisión de otorgar libertad condicional al agresor de Nabila Rifo, he instruido a la directora @sernamegchile, Priscilla Carrasco, apelar a esta determinación para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe y hemos solicitado medidas extra de protección. pic.twitter.com/vEV1SlwwfV — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) October 8, 2025

En paralelo, su par de Justicia, Jaime Gajardo, explicó respecto a la comisión de jueces que permitió la libertad de Ortega que: “Los procesos de libertad condicional requieren de un conjunto de informes, dentro de ellos después de la reforma que se hizo años atrás, hay un informe que debe evacuar Gendarmería de Chile”.

“Estas son decisiones que toma la Corte de Apelaciones en materia de libertad condicional y es una decisión que le corresponde y es potestad de la Corte”, señaló Gajardo.