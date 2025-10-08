Seguridad en la frontera norte: Gobierno presentará reforma constitucional para desplegar militares a través de decreto

Este miércoles, desde la comuna de Colchane, el Presidente Gabriel Boric, anunció la presentación de una reforma constitucional para mantener a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que actualmente se encuentran desplegados en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

La idea, es que su presencia sea posible sólo a través de decreto y que no sea necesaria una autorización del Congreso.

“En los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas a la frontera. Las Fuerzas Armadas podrán así realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”, aseguró.

De acuerdo a Boric, la reforma permitirá “incorporar nuevas herramientas para el Estado de Chile en el esfuerzo continuo y compartido de mejorar el control de nuestras fronteras”.

“Estoy seguro que, tras este propósito, podemos actuar unidos como nación y hacerlo con visión de Estado. Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional en el Congreso Nacional sea expedita, que es lo que los chilenos y chilenas esperan”, señaló.

El Mandatario viajó al norte del país para encabezar el lanzamiento de las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON): una iniciativa que busca robustecer la seguridad fronteriza, combinando el trabajo de militares en terreno con “una mejora sustantiva en la tecnología para la detección, identificación y registro del ingreso de personas por pasos no habilitados”, detalló el Mandatario.

En su primera etapa, el programa contempló la adquisición de vehículos, cuatrimotos y furgones; y en su segunda y tercera, la incorporación de nuevos puestos de mando, así como Puestos de Observación Fronteriza (POF) móviles, cámaras móviles, fijas y drones.

En ese contexto, Boric remarcó que se han hecho esfuerzos importantes en materia fronteriza y emplazó a quienes afirman lo contrario. “Quién quiera que diga que no se ha avanzado en control de nuestras fronteras, está mintiendo y le falta el respeto a los soldados de nuestra patria que se sacrifican día a día en puestos de observación a lo largo de más de 410 kilómetros de frontera”, aseveró.

Así, el Mandatario reconoció la necesidad de seguir avanzando en materia de control fronterizo, pero insistió en que quien desconozca los “pasos importantes” que se han realizado o “quien no quiera reconocerlos por motivos electorales (…) está mintiendo”.