Tras revelarse viajes de 80 mil trabajadores del sector privado con licencia, aumenta presión por reformar el sistema

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reveló este martes un informe que expone la magnitud del uso fraudulento de licencias médicas en el país. Entre enero de 2024 y junio de 2025, 80 mil 451 trabajadores del sector privado salieron de Chile mientras estaban con reposo médico, una cifra que triplica la detectada en el sector público por la Contraloría General de la República.

El estudio se basó en registros migratorios entregados por la Policía de Investigaciones y detectó más de 109 mil licencias emitidas a trabajadores que viajaron al extranjero durante el período de reposo. El 83,1% de esas licencias fueron pagadas por Fonasa y el 16,9% por Isapre. La mayoría de los diagnósticos corresponden a problemas de salud mental.

Desde la Asociación de Isapres de Chile calificaron este escenario como “un abuso sistemático” y aseguraron que se trata solo “de la punta del iceberg” de un problema estructural en el sistema de emisión y control de licencias médicas.

El gremio recordó que la Comisión Investigadora de Licencias Médicas de la Cámara de Diputados concluyó que el uso fraudulento de estos subsidios responde a “fallas estructurales que afectan al Estado de Chile”. En esa línea, recalcaron que “reformar el sistema no es una necesidad: es una urgencia”.

“Detrás de cada licencia médica injustificada o mal usada hay costos millonarios que asume el Fisco, en el caso de Fonasa, alcanzando niveles insostenibles para el sistema de salud chileno, lo que se verifica con la falta de recursos en los hospitales y la existencia de personas que aguardan años en listas de espera”, sentenció el gremio.

Las implicancias económicas y legales del uso fraudulento de licencias médicas

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el experto laboral y magíster en Derecho por Queen Mary University of London, Gabriel Halpern, explicó que las consecuencias para quienes infrinjan el reposo podrían ser significativas.

“Si se considera que la persona beneficiada no cumplió con su reposo médico, entonces podría proceder el rechazo de la licencia. Y si se rechaza la licencia quiere decir que la persona beneficiada tendría que restituir los fondos que le entregaron por medio del subsidio de incapacidad laboral”, detalló el experto.

Así, agregó que, en el sector privado, esto podría tener efectos laborales: “Al rechazarse la licencia, podría abrirse la puerta a que se objete la ausencia de estas personas, lo que podría llevar a sanciones laborales también por parte de los empleadores”.

Las reacciones desde el Congreso

Andrés Celis (RN), integrante Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sostuvo que el informe emitido por la Suseso constituye un “escándalo” y un “abuso de proporciones”.

“Lo que tiene que hacer la Superintendenta de Seguridad Social son tres cuestiones elementales y esenciales. Primero, tiene que solicitarle tanto al COMPIN como a las ISAPRES que tienen que volver a analizar cada una de estas licencias. Segundo, tienen que, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, investigar a cada uno de estos profesionales que han emitido estas licencias, si cuando las dictaminaron se ajustaron en cuanto a aquella enfermedad que estas licencias están estableciendo, para ver si han cumplido con el patrón y con su conducta. Y por último, tienen que analizar caso a caso para ver si ameritan ser enviadas al Ministerio Público para que éste investigue eventuales delitos“, detalló el parlamentario.

Además, el diputado aseveró que: “Aquí es caiga quien caiga, pero la Superintendencia tiene que actuar con la mayor rigurosidad, porque esto en definitiva lo que hace es burlarse de aquellas personas que en verdad están enfermas y que están esperando años para que se les pueda entregar una licencia médica”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, manifestó que “cuando dijimos que los informes sobre el sector público eran la punta de un iceberg, lamentablemente teníamos toda la razón”.

Flores agregó que: “Cuando se conocieron los informes de la Contraloría, que incluyeron incluso a policías y miembros de las FF.AA., ya estábamos escandalizados y advertimos que lo mismo podría estar pasando en el sector privado o trabajadores que por cuenta propia cotizan. Este informe de la SUSESO hoy sobrepasa todos los límites. ¿Es que esta historia de fraudes no termina nunca? ¿En qué momento se aprieta de tal manera que nadie cometa este tipo de irregularidades o fraudes o delitos, llamémoslo como corresponda, dependiendo de lo que han hecho?

“La pérdida de presupuesto que debería estar en los hospitales, que debería estar en seguridad, que debería estar en un montón de actividades que son obligatorias del Estado es imperdonable. Se les ha pagado con licencias a quienes estaban gozando de vacaciones pagadas por el Estado, porque resulta que de los 80 mil trabajadores privados la mayoría son FONASA. No hay otra palabra que inescrupulosos”, cerró el senador.

En el Congreso Nacional se encuentra la iniciativa del Ejecutivo que busca reforzar la fiscalización, aumentar sanciones y digitalizar el sistema, buscando cerrar vacíos que permiten estas irregularidades. Tras este nuevo escándalo, la tramitación del proyecto podría acelerarse.