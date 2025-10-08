Tratado Global de Plásticos: vamos lento porque hay prisa

Desde 2022, los gobiernos miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) se han reunido para redactar un tratado global que detenga la contaminación por plásticos. El mandato que dio inicio al proceso de negociaciones fue aprobado en UNEA-5 , con el compromiso de abordar el ciclo de vida completo de los plásticos: desde la extracción de materias primas hasta la gestión de residuos. Esto, porque la contaminación comienza desde la obtención de los recursos fósiles, continúa con la producción de sustancias químicas utilizadas en su fabricación, se expresa durante el uso de los productos plásticos y se intensifica en la etapa de desecho, incluso en procesos de reciclaje.

La resolución, originalmente presentada en 2018 por Perú y Ruanda en UNEA-4, no había prosperado. Sin embargo, una serie de cambios políticos —entre ellos el paso del gobierno de Sebastián Piñera al de Gabriel Boric en Chile— abrió la posibilidad de avanzar hacia su aprobación definitiva en UNEA-5.

El mandato incluyó también una hoja de ruta con cinco rondas de negociaciones (INC, por sus siglas en inglés), distribuidas en distintas regiones del mundo y programadas a razón de dos por año. Sin embargo, ya en la primera sesión, celebrada en Uruguay, surgieron obstáculos: los países petroleros exigieron que se aplicara la regla del consenso hasta el final del proceso. Aunque el consenso suele ser el mecanismo preferido en negociaciones internacionales, cuando no se alcanza, lo habitual es proceder a una votación. Pero bajo esta exigencia, un solo país podría bloquear cualquier decisión. Este bloqueo fue precisamente lo que ocurrió: cada intento de introducir regulaciones sobre la producción de plásticos, el uso de químicos peligrosos, el diseño de productos o el financiamiento de la transición fue sistemáticamente rechazado por ese grupo de países, que solo aceptaba medidas de gestión de residuos.

En los primeros INC casi no hubo gobiernos que defendieran con fuerza el enfoque de ciclo de vida completo, y la reducción de la producción se volvió un tema tabú. Recién en INC-4, ante la evidente parálisis, comenzaron a escucharse voces más firmes: un tratado que no contemple la reducción de la producción de plásticos, señalaron, no cumplirá con el mandato.

El papel de Chile

La postura de Chile fue de menos a más. En UNEA-4, bajo el gobierno de Piñera, la instrucción fue no apoyar ni rechazar ninguna posición. Años después, en INC-5.2 en Ginebra, la delegación chilena se transformó en una de las más activas, tomando la palabra en las primeras rondas para rechazar un tratado limitado a la gestión de residuos. Lo había manifestado también en reuniones en la embajada de Chile en Suiza, donde dejó claro que un texto de ese tipo era inaceptable.

El INC-5.2 terminó sin acuerdo, pero con un cambio en el balance de fuerzas: los países petroleros no lograron imponer su visión. Esto forzó la convocatoria a una séptima sesión de negociaciones, donde probablemente se deba recurrir a la votación para alcanzar un texto que, aunque no satisfaga a los productores de plástico, sí cumpla con el mandato de detener la contaminación.

Los intereses detrás del plástico

A lo largo de los INC, la presencia de lobistas de la industria fue en aumento, reflejando el crecimiento exponencial de la producción de plásticos. Delegados de los sectores petrolero, petroquímico y de bienes de consumo ejercieron presión directa sobre los gobiernos, dificultando que muchos asumieran posiciones claras. En numerosos países, la ausencia de representantes de la sociedad civil dejó el campo abierto para que la industria monopolizara la influencia. Se trata de intereses profundamente entrelazados: la extracción de petróleo como base de los plásticos tradicionales, la fabricación de químicos y el comercio global de bienes empaquetados en este material.

El impacto de los plásticos

La ciencia es cada vez más contundente respecto a los impactos del plástico en la salud del planeta. Hoy se sabe que contiene más de 16.000 sustancias químicas, miles de ellas peligrosas y muchas aún no evaluadas. El plástico no sirve de alimento para ningún ser vivo, y en lugar de biodegradarse se fragmenta en micro y nanoplásticos que liberan compuestos tóxicos. Estas sustancias se han asociado con distintos tipos de cáncer, alteraciones reproductivas, problemas en el desarrollo humano y un largo etcétera.

Todo el plástico producido en la historia sigue presente en el planeta en forma de macro, micro y nanoplásticos, salvo el que ha sido incinerado. Al incinerarse, ya sea a cielo abierto como en sistemas de incineración con recuperación de energía, se generan sustancias altamente tóxicas y persistentes como las dioxinas y los furanos, cancerígenos que se bioacumulan durante toda la vida en los cuerpos de los seres vivos, y biomagnifican a lo largo de la cadena de alimentación, aumentando sus concentraciones al pasar de vegetales a herbívoros y omnívoros, siendo los lactantes humanos quienes consumen las dosis más concentradas a través de la leche materna.

La importancia del proceso

Las nuevas generaciones crecerán con mayores concentraciones de microplásticos en sus cuerpos y en el ambiente. De ahí la urgencia de alcanzar un tratado global realmente efectivo. No basta con un acuerdo sobre gestión de residuos: necesitamos un instrumento que reduzca la producción hasta niveles sostenibles, con producción sólo de artículos realmente necesarios diseñados para que tengan larga duración, para que sean reparables, para que no liberen microplásticos ni sustancias tóxicas durante su uso, y para que al final de su vida útil se puedan tratar de manera segura para el ambiente y la salud de las personas. De lo contrario, todo este esfuerzo se reducirá a un triunfo para la industria del plástico y un fracaso político para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que demostraría estar dispuesto a sacrificar la efectividad del tratado en nombre de un acuerdo vacío pero presentable ante la opinión pública.

Por eso, desde las más de veinte organizaciones que conforman la Alianza Basura Cero Chile, junto a decenas en Latinoamérica y el Caribe, y cientos en todo el mundo, seguiremos movilizadas y vigilantes para que el tratado priorice el bienestar colectivo por sobre los intereses privados y destructivos de las industrias petrolera, química y del plástico. Es fundamental que la positiva posición que el gobierno de Chile ha sostenido hasta ahora se mantenga y se fortalezca, independiente de quién asuma tras las elecciones de este año. En ese sentido, nuestro voto también es relevante, junto con la vigilancia y movilización permanentes.